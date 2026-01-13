“България в еврозоната” е първата пощенска марка за годината

Първата пощенска марка за 2026 година е “България в еврозоната”. Филателното издание ще бъде валидирано от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов и министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова, съобщиха от министерството на транспорта и съобщенията.

Церемонията ще се състои на 14 януари 2026 г. от 13:30 ч. в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията.

България стана 21-та страна, която прие единната европейска валута на 1 януари 2026 година.