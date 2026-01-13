IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
“България в еврозоната” е първата пощенска марка за годината

Тя ще бъде валидирана от Теменужка Петкова и Гроздан Караджов

13.01.2026 | 18:38 ч. 1
БГНЕС

Първата пощенска марка за 2026 година е “България в еврозоната”. Филателното издание ще бъде валидирано от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов и министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова, съобщиха от министерството на транспорта и съобщенията.

Церемонията ще се състои на 14 януари 2026 г. от 13:30 ч. в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията.

България стана 21-та страна, която прие единната европейска валута на 1 януари 2026 година.

