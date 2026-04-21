Борисов: Радев ни надхитри и седеше отстрани, народът си избра вожд НА ЖИВО

ГЕРБ ще търси сътрудничество в дясното пространство в Народното събрание и извън него. Ще води антикорупционна политика - антикорупционен профил и на партията. От тук нататък няма да прави безпринципни коалиции. Това стана ясно на пресконференция на ГЕРБ.

Лидерът на партията Бойко Борисов поздрави победителят Румен Радев. По думите му Радев е надхитрил всички по време на кампанията, седял е отстрани. Народът си избра вожд, каза Борисов.

Очаквайте подробности.