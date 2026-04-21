"Свръхсилният Радев" и "свръхслабият ГЕРБ": Срив на ГЕРБ на тези избори

Пет партии влизат в парламента. За първи път от близо 30 години един политически субект ще има самостоятелно мнозинство. Коалицията на доскорошния президент Румен Радев спечели близо 45% от гласовете. ГЕРБ, ДПС и „Възраждане“ ще бъдат в 52-рото Народно събрание, но с тотално различна тежест.

Откъде дойдоха гласовете за убедителната победа на „Прогресивна България“ и какво се случи с основните играчи в последните десетилетия?

„Три неща бих отбелязала като тенденции. Още от самото начало, от най-първите проучвания, беше ясно, че „Прогресивна България“ - тя тогава още си нямаше име, ще бъде победител. В хода на кампанията се видя, че тя се качва, и то убедително - две към едно беше в последното проучване. Разбира се, този тренд нагоре не спира в сряда, когато е проведено проучването. Той продължи нагоре и резултатът е по-голям от този, който показваха изследванията. Но логиката, тенденцията е същата“. Това коментира пред bTV социологът Боряна Димитрова.

“Какви за мен са двете големи промени от това, което наблюдавахме? Първото, не мога да не го отбележа, това е зрелищният срив на ГЕРБ. Не сме очаквали, че може ГЕРБ да падне до 13% - с 200 хиляди гласа има по-малко, отколкото на предишните избори“, посочи тя.

„Една значителна част ги взема Радев, но има разпиляване и по други партии, а част от хората, които са гласували за ГЕРБ, не са излезли да гласуват“, посочи тя.

„Но ако говоря за тази разлика, така да се каже "свръхсилният Радев и "свръхслабият ГЕРБ", това за мен беше една наистина доста неочаквана тенденция - че така силно ГЕРБ се срива на тези избори“, коментира социологът.