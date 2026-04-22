Великобритания засилва защитата на подводните кабели от саботаж

Когато интернет услугите най-накрая бяха възстановени на няколко отдалечени острова в Оркни миналия уикенд, това донесе облекчение на 500 домакинства и фирми, които бяха останали без връзка повече от месец.

В продължение на седмици жителите на островите с тревога очакваха новини кога ще имат отново интернет. В Стронсей хотелите се оплакваха, че „не могат да приемат плащания с карти, да следят резервациите на гостите и да правят онлайн поръчки за доставки". На други места местните жители казваха, че "дори училището и кабинетите на лекарите нямат достъп".

Прекъсванията на мобилната връзка и интернет са често срещано неудобство в съвременния живот, но прекъсването на Северните острови беше краен пример. Ключов подводен кабел, който свързва населените места с континента, беше повреден на скалистото морско дъно. Лошото време забави пристигането на ремонтния кораб "Пиер Де Ферма", оставяйки жителите на сухо, пише The Telegraph.

В крайна сметка, след повече от месец без интернет, системите отново са онлайн за местните жители.

Все пак за мнозина във Уайтхол прекъсването ще послужи като неприятно напомняне. "Уязвимото място" на Великобритания я излага на риск от целенасочени атаки от враждебни държави – и трябва да се направи повече, за да се защитим от тях.

Вече има признаци за тази по-коварна заплаха. Джон Хили, министърът на отбраната, разкри този месец, че Кралският флот е осуетил тайна операция на руски подводници, които се опитвали да проучат критични подводни кабели в Северния Атлантик.

Докато нарастват опасенията от саботаж, политиците и шефовете на индустрията се борят да засилят защитата ни дълбоко под морето.

Подводните кабели са ключов компонент на интернет,

пренасящ огромни количества данни по целия свят. В британски води има около 60 от тези кабели, които свързват Великобритания с външния свят.

"Хората не осъзнават, че по-голямата част – 99% – от междуконтиненталните комуникации се осъществява чрез подводни кабели", казва Алан Молдин, изследователски директор в TeleGeography.

Подводните кабели традиционно са собственост на телекомуникационни компании като Vodafone. Все по-често обаче технологичните гиганти се включват в действието, тъй като се стремят да изградят инфраструктурата, необходима за подкрепа на огромните инвестиции в изкуствен интелект, жаден за данни. Amazon, Google и Meta в момента работят по големи нови проекти за подводни кабели.

С нарастването на потреблението на данни се разраства и тази глобална подводна мрежа. Общата дължина на подводните кабели се е увеличила от 620 000 мили през 2014 г. до един милион мили миналата година, според данни на Международния комитет за защита на кабелите (ICPC).

Тази мрежа е от решаващо значение не само за комуникациите, но и поддържа глобалните банкови транзакции и търговията в по-широк смисъл. Нараства осъзнаването, че тези кабели представляват критична национална инфраструктура.

„Честно казано, мисля, че всичко започна с Covid. Защото когато това се случи, хората осъзнаха, че това е това, което поддържа света свързан“, казва той. „Значението на глобалните мрежи – това е критична инфраструктура, от която наистина се нуждаем, за да поддържаме връзка с хора по целия свят.“

Но въпреки цялото техническо съвършенство на тази подводна инфраструктура, кабелите не са непробиваеми. Авариите са често явление, като според ICPC всяка година по света се случват около 200 инцидента.

По-голямата част от щетите са случайни, причинени от риболов, корабни котви или технически неизправности. Но заплахата от злонамерени действия не може да бъде пренебрегната.

Серия от инциденти в Балтийско море и около Тайван предизвика подозрения за умишлен саботаж

от страна на подкрепяни от държавата руски и китайски субекти. Нарастват и опасенията, че подкрепяните от Иран хути могат да прекъснат кабелите в Червено море – ключов възел, свързващ Европа с Азия и Африка.

Но неотдавнашната операция на Русия напомни за опасността, която е по-близо до нас. През последните две години е отбелязано 30-процентно увеличение на руските кораби, заплашващи британските води. Длъжностни лица твърдят, че Путин е използвал конфликта в Близкия изток като прикритие за последната си шпионска мисия.

Хили свика телекомуникационните гиганти BT и Vodafone, заедно с компании от отбранителния сектор, на среща по-рано този месец, за да обсъдят въпроса.

Това е признак, че правителството започва да осъзнава заплахата, след като през септември в осъдителен доклад на съвместната комисия по Националната стратегия за сигурност се установи, че министрите са били „твърде плахи“ в защитата на британските подводни кабели.

Депутатът Мат Уестърн, председател на комисията, описва заключенията на доклада като "тревожни".

"Ние сме остров и това ни е осигурявало голяма естествена сигурност през вековете", казва той. "Но всъщност това все повече се превръща в уязвимост поради нашата взаимозависимост с други нации. "

Докладът призовава за "по-решителни мерки за възпиране" и по-строги наказания за умишлено причинени щети.

Ръководителите в индустрията твърдят, че не трябва да се очаква от тях да поемат сами отговорността за защитата на подводните кабели. Те призовават за „многослойна устойчивост“ чрез редица различни мерки, а не чрез един-единствен отговор. Това включва осигуряване на достатъчно различни кабелни трасета, така че Великобритания да не разчита прекалено много на един-единствен уязвим пункт.

"Разнообразието на трасетата е задължително, за да се избегне създаването на единични точки на отказ, както и осигуряването на видимост по международните пътища", казва Тони О’Съливан, главен изпълнителен директор на телекомуникационната фирма RETN. "Вместо да се опитваме да предотвратяваме прекъсвания, трябва да проектираме мрежи, които да се справят с тях. "

Все пак продължават дискусиите за това как да се възпрепятстват злонамерените лица да прекъсват кабелите изобщо. Обсъжданите мерки включват заравяне на кабелите по-дълбоко под морското дъно или използване на технологии, които могат да предупреждават операторите за потенциални смущения.

Друго решение е разполагането на допълнителни патрулни лодки за наблюдение на дейността под повърхността. Western призова също за суверенен кораб за ремонт под флага на Обединеното кралство, който да може да реагира бързо в случай на инцидент.

През декември правителството стартира нова програма, наречена "Атлантически бастион", насочена към подобряване на подводните защити чрез комбинация от автономни кораби, военни кораби и самолети за отблъскване на руски подводници. Обединеното кралство също така допринася за военната програма на НАТО "Арктически страж", която беше стартирана през февруари вследствие на напрежението между Тръмп и Дания относно Гренландия.

Остава да се види дали тези нови мерки ще успеят да възпрат Русия. Няма съмнение обаче, че Великобритания засилва реториката си по отношение на този нов конфликтен пункт в кибервойната.

"На Путин казвам следното: виждаме ви, виждаме вашата дейност над нашата подводна инфраструктура", заяви Хили този месец. "Трябва да знаете, че всякакви опити да я повредите няма да бъдат толерирани и ще имат сериозни последствия. "