Български пишман войник се бие за Русия, майка му се надява да го осъдят в Киев ВИДЕО

Аз съм честен човек, казва 39-годишният Цветан в интервю. Той твърди, че не разбира от политика и си пийва ракия.

Цветан е българин, който е решил да се бие за руската армия. Сега той е в украински плен и говори пред журналиста Дмитро Карпенко.

Родом от Варна, Цветан не успял да си намери хубава работа в България, затова заминал за Великобритания. Там той живял три години и работил в склад. Успял и да се ожени за канадка, като за известно време се преместил в Канада. Двамата обаче се разделили и той се върнал обратно в родната Варна, където се обърнал към чашката, като ежедневно пиел много ракия.

Решението да се бие за Русия в Украйна

През септември 2025 година той решил да замине за Новосибирск при свои роднини, където започнал онлайн бизнес. Там обаче изгубил спестяванията си, около 5000-6000 евро, и отново се пропил. Така попаднал и под влиянието на пропагандно съдържание.

Както много руснаци правят, зашеметен от обещаната заплата, Цветан се записва за руската армия. Обещаното възнаграждение е 3 милиона рубли (около 30 000 евро). И подобно на всички измамени, отишли на фронта, той получил обещанието, че ще изпълнява спомагателни дейности като готвач или шофьор. Но Цветан се озовал на фронта като част от щурмово подразделение.

Вместо да бъде убит, той бил пленен от украинските сили, които открили у него български паспорт.

"В началото на септември пристигнах в Русия. Оказа се, че административните процедури са доста сложни — изискваха се множество документи. Подадох всичко необходимо във всички институции", разказва той в интервюто. "В края на 2025-а година, след като се нагледах на всякакви реклами как можеш да изкараш пари, работейки в тила, аз се свързах с куратор (човек, който набира доброволци). Жената ми обясни, че мога да съм шофьор или готвач, или някаква поддръжка. Ние разговаряхме няколко пъти, в които тя ми потвърди, че ще е така."

На 14 януари 2026 г. Цветан подписва договор, а две седмици по-късно е пленен от украинските войски. Воювал е в състава на 15-и мотосрелков полк, 9-а щурмова рота, 3-и батальон. Тренирали го 11 дни и го пратили на бойна задача заедно с друг наемник от Нигерия.

"Той ми обясни, че въобще не е знаел, че ще ходи на война. Агентът му в Нигерия го е изпратил да живее и работи в Русия. Мислил е, че ще бъде на цивилна работа. Даже не е като мен. Аз мислех, че ще съм в тила, а на него са му казали, че ще е на съвсем нормална работа. На 30-и януари ни дадоха маршрут, който е 7.5 километра, до Благовещенка. Казаха ни, че там има много руски военни и трябва просто да стигнем до там. Но докато чакахме тръгване, друг войник, който бе пратен по-рано, съобщи, че е ранен. Командирът му крещеше: "Бягай от там. Скрий се. Спасявай се." Минаха не повече от две минути и войникът каза, че дронове летят към него. Командирът му заповяда да стреля по дроновете и го обвини, че вината - че е ранен - е негова. Трябвало било да ходи по полето, а не в храсталака. Той не оживя", разказва Цветан за дните си на фронта.

На 1 февруари ги пратили по изменен маршрут заедно с нигериеца Смит, но и те попаднали под ударите на дроновете на ВСУ. Африканецът нямал късмет, а Цветан му дали координатите на окоп, в който да се скрие.

В плен на украинците попаднал сам.

"Там видях двама човека - с автомати, насочени към мен. Бързо казах: "Не стреляйте, аз съм свой". Те попитаха от коя част, кой ми е командир. Отговорих. Те по радиостанцията се свързаха с командването си и чух отговор на украински", обяснява Цветат. "Попитах ги: "Вие от Украйна ли сте?". Взеха ме в плен. Аз не се съпротивлявах. Те бяха трима човека, а аз един."

"Надявам се да те осъдят в Украйна"

По време на интервюто Карпенко се свръзва чрез видеовръзка с майката на Цветан - Павлина Михова. През цялото време тя се надявала, че синът ѝ ще се откаже и няма да подпише договор с армията.

"Каква пропаганда къде го е изпратила, на мен не ми е известно. Какво са му обещали... Но той не ми е обяснявал, че ще ходи на фронта", твърди тя.

Цветан казва, че не знае дали да иска да бъде част от обмен на пленници между Русия и Украйна, или иска да бъде върнат в България. Майка му е категорична, че в никакъв случай в Русия не трябва да се връща.

"Направих голяма грешка. Не трябваше да заминавам от България", казва Цветан, а майка му отговаря: "Това е друга тема. Всеки трябва да отговаря за действията си. Казват ми, че аз съм те пращала. Не съм те изпращала със сигурност. Аз съм против това, което се случва."

Цветан се надява родителите му да му простят, а Павлина Михова му казва, че семейството му се надява на това.

"Дали ще можем да простим е друга тема. Аз като майка те обичам", допълва тя.

Карпенко обяснява, че няма как Цветан да бъде върнат в България, защото е наемник. За бъдещето му идва два дпуги варианта - да го осъдят като наемник в Украйна и да бъде в затвора 12 години, и втори вариант - да го изпратят в Русия при обмен, а оттам да го върнат отново на война.

Разговорът с майката, който до този момент е на руски, приключва български:

"Хубаво, мамо, не знам какво повече да ти кажа. Обичам те." "Надявам се да те осъдят и да не те връщат в Русия", казва Павлина Михова.

Карпенко на свой ред изказва благодарност към българите, които помагат на Силите за отбрана на Украйна.

"Знам хора, знам организации, които са правили и правят това. Много Ви благодаря за помощта. И се надявам, че той е първият и последен български гражданин, който е дошъл за 3 милиона рубли да ни убива. Искрено съм признателен на всички, които помагат от България. Нисък поклон и голямо благодаря."

Карпенко и колегата му Володимир Золкин от 2022 г. насам записват разговори с пленени руски военнослужещи. В техните канали вече са публикувани хиляди интервюта с руснаци и чуждестранни бойци, предимно от Африка, Централна Азия и Южна Америка. Цветан е първият българин и изобщо първият гражданин на държава от Европейския съюз, участвал в този формат. Той е бил пленен от украинските сили на 1 февруари, малко след пристигането си на фронта.