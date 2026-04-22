Мицкоски се оплака от България и във Виена, РСМ била жертва на "булинг"

Според премиера на Северна Македония Християн Мицкоски процесът на присъединяване на Северна Македония към ЕС се билатерализира, а държавата е "жертва на "булинг" (bulling - тормоз от позицията на силния) от страна на държава членка на ЕС на принципа "ние сме вътре, вие сте извън, ако искате да сте вътре трябва да приемете нашите условия, в противен случай ще останете навън".

Думите на Мицкоски са от пресконференция след срещата му във Виена с канцлера на Австрия Кристиан Щокер.

"Позицията ни е ясна, че бъдещето ни е в ЕС. Това, което фрустрира гражданите и прави бъдещето ни неизвестно, е процесът на билатерализация на преговорния процес, който започнахме преди 26 години. За съжаление, заради двустранни въпроси този процес се превърна в безкрайна история. По пътя си променихме знамето, банкнотите, няколко пъти променихме конституцията, променихме и конституционното име на държавата; има ли друга държава, която е направила това в името на европейската интеграция? Сега повторно се иска промяна на конституцията. Ние сме готови да седнем с нашите съюзници, с нашите съседи в случая и да разговаряме за преодоляване на този проблем.

Но това, което е по-важно, са гаранциите, които ние ще получим и очакваме в рамките на Европейския Съвет за нашата идентичност. Второ - да няма да има допълнителни двустранни искания, които някой отново ще отвори, и трето - какво правим с македонската общност, която за съжаление, в съседна България не може да формира неправителствена организация, какво остава за нещо повече, въпреки че Европейският съд по правата на човека в Страсбург има произнесени най-малко 14 присъди, с които на практика се иска от нашия източен съсед да позволи поне регистриране на НПО. Имаме чувството, че процесът се билатерализира, а ние сме жертва на "булинг" от страна на държава членка на ЕС на принципа "ние сме вътре, вие сте извън, ако искате да сте вътре трябва да приемете нашите условия, в противен случай ще останете навън". Тези условия нямат нищо общо с критериите от Копенхаген", заяви Мицкоски в отговор на въпрос на австрийски журналист какви стъпки предприема правителството в Северна Македония, за да започне преговорите с ЕС.

По думите на австрийския канцлер разширяването на ЕС е най-силният и най-ефективен инструмент за мир, сигурност и просперитет, а шестте държави от Западните Балкани са липсващите парченца в европейската мозайка.

"Не става въпрос само за алтруизъм и личен интерес, но и за разширяване на европейската мрежа за сигурност в непосредственото ни съседство. За да се постигне успешен напредък в проекта за разширяване на ЕС, всички ние трябва да изпълним необходимите задачи. Решението няма да дойде отвън, нито от Брюксел, нито от Виена. Време е да оставим зад гърба си различните гледни точки и да поемем геополитическа отговорност за доброто на нашата обща Европа", заяви Кристиан Щокер на пресконференцията, излъчвана и в правителствения интернет канал.

"Има моменти, когато Европа трябва да избере дали да реагира или да поведе. Днес сме точно в такъв момент. Живеем във време на преоценка, когато сигурността вече не е даденост. При такива обстоятелства думите носят по-малка тежест от решенията, а декларациите струват само толкова, колкото сме готови да ги приложим. Нуждаем се от Европа, която не чака, а действа, която не се колебае, а решава, която не се страхува от конкуренцията, а я създава", заяви в изявлението си на пресконференцията Мицкоски.

Премиерът на Северна Македония е на официално посещение в Австрия с правителствена делегация, в която са включени вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Александър Николоски, министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, министърът на енергетиката, минното дело и минералните ресурси Саня Божиновска и министърът на околната среда и пространственото планиране Мухамет Ходжа./БТА