Резултатът към 17:00 часа: ПБ с 37,2%, ГЕРБ-СДС с 14,6%, ПП-ДБ - с 14,5%

"Прогресивна България" води убедително в екзит пола на социологическите агенции, сочат данните към 17:00 часа. Техният резултат е 37,2% от гласовете.
Очертава се сериозна битка за второто място, където разликата между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ продължава да бъде 0,1%.
На четвърто място е ДПС със 7,8%, а над чертата са още "Възраждане" и БСП-Обединена левица.
Най-близо до 4-процентната бариера пък са "Величие" и МЕЧ.
Активността е 38,6%, а 1,8% са избрали опцията "Не подкрепям никого"
Ето подреждането към момента:
- "Прогресивна България" - 37,2%
- ГЕРБ-СДС - 14,6%
- ПП-ДБ - 14,5%
- ДПС - 7,8
- "Възраждане" - 5,3%
- "БСП-Обединена левица" - 4,2%
- МЕЧ - 3,3%
- "Величие" - 3,2%
- "Сияние" - 2,5%
- АПС - 1,7%
- ИТН - 1,8%