Резултатът към 17:00 часа: ПБ с 37,2%, ГЕРБ-СДС с 14,6%, ПП-ДБ - с 14,5%

"Прогресивна България" води убедително в екзит пола на социологическите агенции, сочат данните към 17:00 часа. Техният резултат е 37,2% от гласовете.

Очертава се сериозна битка за второто място, където разликата между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ продължава да бъде 0,1%.

На четвърто място е ДПС със 7,8%, а над чертата са още "Възраждане" и БСП-Обединена левица.

Най-близо до 4-процентната бариера пък са "Величие" и МЕЧ.

Активността е 38,6%, а 1,8% са избрали опцията "Не подкрепям никого"

Ето подреждането към момента:

"Прогресивна България" - 37,2%

ГЕРБ-СДС - 14,6%

ПП-ДБ - 14,5%

ДПС - 7,8

"Възраждане" - 5,3%

"БСП-Обединена левица" - 4,2%

МЕЧ - 3,3%

"Величие" - 3,2%

"Сияние" - 2,5%

АПС - 1,7%

ИТН - 1,8%