Резултатът към 17:00 часа: ПБ с 37,2%, ГЕРБ-СДС с 14,6%, ПП-ДБ - с 14,5%

БСП-ОЛ и "Възраждане" над чертата

19.04.2026 | 17:25 ч. Обновена: 19.04.2026 | 17:25 ч. 19
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

"Прогресивна България" води убедително в екзит пола на социологическите агенции, сочат данните към 17:00 часа. Техният резултат е 37,2% от гласовете. 

Очертава се сериозна битка за второто място, където разликата между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ продължава да бъде 0,1%.

На четвърто място е ДПС със 7,8%, а над чертата са още "Възраждане" и БСП-Обединена левица. 

Най-близо до 4-процентната бариера пък са "Величие" и МЕЧ.

Активността е 38,6%, а 1,8% са избрали опцията "Не подкрепям никого"

Ето подреждането към момента:

  • "Прогресивна България" - 37,2%
  • ГЕРБ-СДС - 14,6%
  • ПП-ДБ - 14,5%
  • ДПС - 7,8
  • "Възраждане" - 5,3%
  • "БСП-Обединена левица" - 4,2%
  • МЕЧ - 3,3%
  • "Величие" - 3,2%
  • "Сияние" - 2,5%
  • АПС - 1,7%
  • ИТН - 1,8%
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

