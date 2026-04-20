BGONAIR Live

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: ПБ с 45%, ПП-ДБ са с 12,6%, ГЕРБ - с 12,3%

Коалицията на Радев има пълно мнозинство в новото НС

20.04.2026 | 00:00 ч. Обновена: 20.04.2026 | 00:01 ч. 109
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

"Прогресивна България" печели пълно мнозинство в новото Народно събрание при 83% паралелно преброяване. Коалицията на Румен Радев събира 45%

В битката за второ място ПП-ДБ събира 12,6%, а ГЕРБ-СДС - 12,3%.

На четвърто място е ДПС със 6,6%, а над чертата са "Възраждане" с едва 4,2%. 

Под чертата остават БСП-Обединена левица, "Величие" и МЕЧ. 

Прогнозата е за петпартиен парламент. ПБ би разполагал със 135 депутати, ГЕРБ-СДС с 36 депутати, а ПП-ДБ с 37 депутати. ДПС са с 20 депутати, "Възраждане" с 19.

Свързани статии

Ето и подреждането:

"Прогресивна България" - 45%
ПП-ДБ - 12,6%
ГЕРБ-СДС - 12,3%
ДПС - 6,8%
"Възраждане" - 4,2%
МЕЧ - 3,3%
"БСП-Обединена левица" - 3,1%
"Величие" - 3,2%
"Сияние" - 3%
АПС - 2,3%
ИТН - 0,7%

