Украйна тества нова тактика с дронове срещу руски "Шахед"

Украинските сили за безпилотна война съобщиха в неделя, че техните войски са унищожили руски дрон "Шахед", като за първи път са изстреляли прехватчик-дрон от безпилотен надводен кораб.

Силите за безпилотни системи (USF) написаха в публикация в X, че прехватът е бил осъществен "за първи път в света" срещу безпилотно оръжие от типа "Шахед".

"Това бележи ново ниво на интеграция между морските и въздушните безпилотни способности", написаха от USF, публикувайки видеоклипове от предполагаемия старт и прехват.

Прехватът е бил изпълнен от морска единица на 412-та бригада „Немезида“, съобщиха от USF.

Клиповете изглежда показват как дрона-прехватчик излита от отделение на дистанционно управлявания кораб, като люкът се отваря, за да позволи на прехватчика да излети нагоре. По-късно видеото изглежда показва камерата на прехватчика, която се приближава към дрон с делта-крило отзад, преди кадрите да се прекъснат, пише BI.

🛥️ For the first time in the world, a Unmanned Systems Forces interceptor drone launched from an unmanned surface platform has shot down a Shahed UAV. Operators of the naval unmanned systems division within the 412th Nemesis Brigade are carrying out combat missions in the… pic.twitter.com/pK3Cp2yfDX — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) April 19, 2026

USF заяви, че изстрелването може да помогне за създаването на „допълнителен слой защита за украинските градове“. Стотици руски атаки с Шахед по южната граница на Украйна се изстрелват от Крим, което означава, че техните траектории на полет към крайбрежните градове Одеса и Миколаев често преминават над Черно море.

"Невероятни иновации се появяват всеки ден от Wild Hornets и украинските защитници", написа представител на производителя в X.

Новата тактика съчетава две евтини военни иновации,

които вече са се превърнали в нещо обичайно в Украйна — въздушни дронове за унищожаване на безпилотни боеприпаси и морски дронове, които заместват много от задачите, изпълнявани от традиционните военни кораби.

И двете са родени от необходимост, тъй като Украйна нямаше подходящ военноморски флот, с който да се изправи срещу руската Черноморска флота, и не можеше да си позволи да използва скъпи ракети за противовъздушна отбрана, за да противодейства на честите атаки с "Шахед".

Сътрудничеството между прехващачите и морските дронове идва и в момент, когато САЩ и техните съюзници в Близкия изток наскоро бяха притиснати да намерят рентабилни начини за защита срещу атаките с дронове на Иран, особено в Ормузкия проток.

Трафикът по жизненоважния маршрут за транспортиране на петрол е спаднал драстично, откакто САЩ и Израел започнаха операция "Epic Fury" на 28 февруари, като Иран поставя мини и заплашва преминаващите кораби с атаки с дронове.

Въпреки че наскоро се твърди, че проливът е частично отворен, многобройните блокади и периодичните военноморски атаки в района са оставили превозвачите в неведение относно истинското му състояние.

В понеделник украинското министерство на отбраната насърчи съюзниците си да потърсят неговата експертиза, като заяви, че има дългогодишен опит в противодействието на дронове, произведени в Русия и Иран, и в операции в спорни води.