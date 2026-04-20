Блокада в империята "Путин": Конфискува хотели, лодки и поршета в Гърция

Органът за борба с прането на пари е извършил изземване на 42 имота в цяла Гърция, включително хотел на Пелопонес, 26 луксозни автомобила и няколко лодки по делото за производство и трафик на контрабандни цигари, в което участват двама братя, известни с прякорите "Президент" и "Путин", които вече са подсъдими от миналия февруари.

Ангажиментът се отнася главно до мезонети и луксозни имоти, парцели земя и хотел в района на Нафплио, скъпи автомобили като Porsche, Land Rover, камиони, ремаркета, каравани, както и лодки, две от които са били предлагани под наем, три пътнически лодки и три танкера, единият от които е бил петролен танкер.

Мрежата беше разкрита през февруари 2026 г., когато 10 от общо 26 арестувани бяха задържани под стража, включително двамата братя, за които се твърди, че са организатори на мрежата и които твърдяха, че са легитимни бизнесмени, приписвайки участието си в случая на конкуриращи се финансови интереси.

Разследването на съдебните власти разкри, че схемата, използваща "фантомни" компании, фиктивни фактури и фалшиви сертификати, е действала от 2018 до 2026 г., причинявайки на гръцката държава 120 милиона евро годишно, като общата загуба възлиза на един милиард евро.

Докладът на органа, който е на 130 страници, вече е изпратен на прокурора за проучване на доказателствата, според които 38 физически лица и 21 юридически лица са замесени в случая, включително корабни компании.