Гюров: Връщаме на данъкоплатците милиарди от банката-касичка на старата власт

“Осем месеца 1,4 милиарда евро прашасват в банката-касичка на модела “Борисов-Пеевски”. Ще извадим тези пари от ББР - преди да са напълнили нечии джобове, преди да се превърнат в поредните несъбрани кредити и ще ги върнем на данъкоплатците”, каза служебният премиер Андрей Гюров в началото на заседанието на Министерски съвет.

Премиерът подчерта множеството възможности тези средства да бъдат насочени в полза на българските граждани – за по-модерни болници, медицински хеликоптери, кабинети за наука в училищата или модерни старчески домове, в които възрастните хора живеят достойно.

Гюров подчерта, че служебното правителство няма да харчи тези средства. “Ще оставим следващия редовен кабинет да избере какво да прави с парите - надяваме се да го направят прозрачно и пред всички”, добави премиерът.

Милиарди на тъмно

Министър-председателят определи настоящата стъпка, предложена от финансовия министър като антикорупционна. Гюров припомни за рекордния дълг, изтеглен от предишното правителство, преди да бъде свалено от протестите. То заключи част от него в ББР - банката с широки пръсти и къса памет, банката, която раздаде огромни кредити и никога не си ги поиска обратно.

По думите му когато милиарди евро стоят на тъмно, без цел, те се превръщат в изкушение, в бърза писта за големи кредити, в касичка, от която се вади, за да се спасяват политически съдби.

“Това българските граждани са го гледали, живели са го и са протестирали срещу него”, каза още Гюров.