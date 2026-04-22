"Донниленд" - Украйна предлага да преименува част от Донбас в чест на Тръмп

Когато Армения и Азербайджан подписаха мирно споразумение в Белия дом миналата година, те нарекоха транспортната връзка, която създадоха, "Тръмп маршрут за международен мир и просперитет".

Но най-невероятният случай, в който името на президента Тръмп е било дадено на геополитически конфликтен район, може би е този, който досега е останал извън публичното внимание. По време на мирните преговори в Украйна през последните месеци украински официални лица предложиха частта от Донбас, за която Русия все още се бори, да бъде наречена „Донниленд“.

Прякорът, който е препратка към „Донбас“ и „Доналд“, беше описан от четирима души, запознати с преговорите, които говориха за него при условие за анонимност поради секретността, обгръщаща преговорите, пише NYT.

Когато украински преговарящ за първи път спомена термина, отчасти на шега, това беше част от опит да се убеди администрацията на Тръмп да окаже по-силен отпор срещу териториалните претенции на Русия, според трима от хората, запознати с преговорите. Президентът Владимир В. Путин обеща да продължи да се бори, докато руските сили достигнат ключова административна граница на ръба на Донбас – индустриалния регион в източна Украйна, където Кремъл за първи път започна война през 2014 г.

Фактът, че име, напомнящо за Дисниленд, е било приложено към обезлюдена, опустошена част от украинската въгледобивната и металургична област, може да изглежда шокиращ, докато най-смъртоносните сражения в Европа от Втората световна война насам продължават да бушуват. Но това отразява и глобалната реалност, в която правителствата апелират към суетата на Тръмп, за да привлекат американската мощ на своя страна.

За Украйна усилията все още не са дали резултат

Терминът продължава да се използва в преговорите, макар да не е известно да е вписан в някакви официални документи. Преговарящите също така обсъдиха възможността Съветът за мир на Тръмп да играе роля в управлението на района, макар че нито Русия, нито Украйна са се присъединили към него досега, според четирима души, запознати с преговорите.

Но Русия не е дала съгласие за споразумение, което да бъде приемливо за Украйна. Това остави съдбата на района, който украинците предложиха да нарекат „Донниленд“ — с дължина около 50 мили и ширина 40 мили — като една от основните пречки в преговорите.

Преговорите за Украйна продължават зад кулисите през последните седмици, въпреки че водещите американски преговарящи — Стив Уиткоф, близък приятел и специален пратеник на Тръмп, и Джаред Кушнер, зет на президента — са фокусирани върху войната с Иран. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви този месец, че очаква Уиткоф и Кушнер да посетят Украйна скоро. Но човек, запознат с преговорите, каза, че американците все още чакат достатъчен напредък, за да оправдаят такова пътуване, и че имат намерение да направят и още едно посещение в Русия.

Тръмп, разбира се, обеща в президентската си кампания, че ще сложи край на войната в Украйна в рамките на 24 часа. Той и неговите главни преговарящи вече повече от година се опитват да сключат мирно споразумение, прекарвайки часове в разговори с Путин и разочаровайки украинските официални лица с впечатлението, че действат като посредници, вместо да защитават Украйна.

„Донниленд“ беше един от начините, по които украинците се опитаха да накарат Тръмп да застане повече на тяхна страна. Още откакто Тръмп се срещна с Путин в Аляска през август миналата година, администрацията на Тръмп даде сигнали, че би подкрепила мирно споразумение, при което Украйна да се оттегли до административната граница на Донецката област, една от провинциите в Донбас – ход, който критиците разгледаха като значителна отстъпка пред Кремъл.

Украински официални лица твърдят, че в момента на тази територия живеят около 190 000 души. Други, близки до преговорите, казват, че реалният брой може да е около половината от това. Тя е толкова близо до фронта, че главният път към района е покрит с мрежа за защита срещу руски дронове с експлозиви.

От местната икономика е останало малко, освен една действаща въглищна мина и бизнеси, обслужващи войниците, базирани в района, включително магазини, продаващи балони и цветя, които войниците купуват за посещаващите ги съпруги или приятелки.

Украйна настоява, че може да защити този район и че няма да го отстъпи.

Но през декември Зеленски даде сигнал, че е отворен за компромис, който би създал демилитаризирана зона или свободна икономическа зона, която не е под пълния контрол на нито една от воюващите страни.

Украинците обмислиха, но не подкрепиха предложенията за неутрален администратор или управителен орган, в който да има представители както на Русия, така и на Украйна, стига Русия да не може да претендира за територията след войната.

Кремъл заяви, че Русия би могла да бъде отворена към създаването на демилитаризирана зона, ако на руската полиция или на войниците от националната гвардия бъде позволено да я патрулират — мярка, която беше неприемлива за Киев.

Украйна искаше администрацията на Тръмп да окаже натиск върху Москва, за да смекчи още повече позицията си. Украинските преговарящи започнаха да наричат предложената зона „Донниленд“ – област, която няма да бъде напълно контролирана от нито една от страните и ще бъде представяна като постижение на Тръмп.

Самуел Чарап, политолог в мозъчния тръст „РАНД Корпорейшън“, който следи отблизо преговорите, твърди, че както Москва, така и Киев са проявили известна гъвкавост по отношение на бъдещето на тази част от Донбас, която Украйна все още контролира.

За Украйна основна загриженост е рискът, че отстъпването на тази територия, заедно с укрепленията, които Украйна е построила там, би улеснило Русия да поднови инвазията си в бъдеще. Чарап каза, че Украйна изглежда вижда полза за сигурността си в това името на Тръмп да бъде свързано с тази зона.

Друго предложение нарече следвоенното споразумение „моделът на Монако“, в препратка към град-държавата на френското Средиземноморие. Подобно на „Донниленд“, то се отнасяше до възможна, полуавтономна минидържава, която би се възползвала от статута на офшорна икономическа зона. Изразът „модел на Монако“ се появи в проектите на договори, докато „Донниленд“ се споменаваше само в дискусиите, според човек с пряко познание за преговорните стратегии на Украйна.

Но преговорите зациклиха в края на февруари по териториалния въпрос, точно когато войната в Иран отвлече вниманието на американския преговарящ екип. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия ще приеме само пълен правен контрол над Донбас. А Зеленски омаловажи перспективите за размяна на територия срещу мир, като заяви, че това би било „голяма грешка“.

Русия и Украйна не са променили позициите си по отношение на контрола над територията, въпреки че преговорите по други въпроси продължиха, включително ангажиментите на САЩ за гарантиране на следвоенната сигурност на Украйна, според хора, запознати с преговорите.

Украински преговарящ е създал знаме за „Донниленд“ – в зелено и златно – и национален химн, използвайки ChatGPT, заяви човек, запознат с преговорните стратегии на Украйна. Не е ясно дали американската страна изобщо ги е видяла.