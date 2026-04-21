Бойко Борисов: Не смятам да подавам оставка

Лидерът на ГЕРБ не е решил дали ще става депутат

21.04.2026 | 12:57 ч. 40
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR

Не смятам да подавам оставка, защото трябва да изведем сега партията, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на първата пресконференция след изборите.    

"ГЕРБ има не един, а 20 30 лидери. Ако в ПП-ДБ са 6, ние сме 20. Този въпрос не стои пред нас Сега трябва да изведем партията от това, което направихме. Вие считате ли, че Радев щеше да направи конвергентен доклад за еврозоната? Смятате ли, че щеше да бъде отпушен Планът за възстановяване? Знаех каква щета ще причиня, но тези неща трябваше да се направят", категоричен бе Борисов.

Не е имало модел Борисов - Пеевски, но имахме общи цели като еврозоната, но тази цел си заслужаваше. Свършихме много работа. Сега има модел Радев - Копринков, добави председателят на ГЕРБ.

"В името на държавата, всичко направено си струваше, въпреки този резултат сега", повтори бившият премиер.

"На българите им писна да слушат оправданията на партиите, включително и нашите“, продължи той, обяснявайки резултата на "Прогресивна България", каза Борисов. 

Той подчерта още, че кабинетът е свършил много работа "Аз не знам за една корупционна схема през последното управление, каза лидерът на ГЕРБ.  

"Мисля, че си заслужаваше. Ние с цифри изпреварваме Унгария, Гърция, Румъния и т.н. Ние свършихме много работа", посочи Борисов.

На въпрос дали ще остане депутат, Борисов каза, че това е личен избор и е избран от две области, но все още не е решил.    

