Тази вечер по Bulgaria ON AIR стартира култовият сериал “Фильо и Макензен“

От днес в ефира на Bulgaria ON AIR започва излъчването на един от най-обичаните български сериали – “Фильо и Макензен“. Създаден по сценарий на Свобода Бъчварова и с режисьор Димитър Петров, сериалът е сред най-ценните произведения в златния фонд на българската телевизия.

Зад камерата стоят операторът Цанко Цанчев и художникът Богоя Сапунджиев, а музиката е дело на Александър Бръзицов.

Зрителите ще могат да се потопят в историята всяка делнична вечер от 20:10 часа до 28 април включително, с повторение на следващия ден от 16:00 часа.

Действието ще отведе аудиторията в малък планински град в последните месеци преди 9 септември 1944 г. – време на напрежение, несигурност и исторически промени. На този фон обаче оживява един различен свят – светът на детството. Двамата приятели Фильо и Макензен преживяват едно безгрижно лято, изпълнено с пакости, мечти и смели импровизации, в които дори войната не може да отнеме жаждата им за приключения.

С неподражаемо чувство за хумор и човечност, сериалът разказва за порастването, приятелството и малките бягства от реалността – теми, които звучат актуално и днес. В ролите зрителите ще видят едни от най-обичаните български актьори, сред които Татяна Лолова, Кирил Господинов и Явор Милушев.

Излъчването на “Фильо и Маккензен“ е част от кампанията “Великото ни телевизионно наследство“ на Bulgaria ON AIR – инициатива, която цели да върне на екран емблематични български заглавия и да ги представи пред новите поколения зрители.