Зеленски за Кушнер и Уиткоф: Неуважително е да отидеш в Москва, но не и в Киев

Украинският президент Володимир Зеленски очаква посещение от страна на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, но в ново интервю изрази съмнение относно напредъка на мирните преговори.

"Считам, че пристигането им е необходимо за тях, а не за нас. Неуважително е да отидат в Москва, а не в Киев, просто е неуважително. Разбирам, че имаме сложна логистика. Ако не искат, можем да се срещнем в други страни“, каза Зеленски в обширно интервю за украинския канал ICTV.

Кушнер и Уитков летяха до Москва няколко пъти, а последната им среща с Владимир Путин беше на 22 януари.

Преди това пратениците на Тръмп са се срещали с украински представители, но все още не са пътували до Киев.

Очакваше се двамата пратеници да посетят Киев през април, но Зеленски изрази съмнения относно формата на разговорите, като заяви пред журналисти на 8 април, че е "трудно да се каже“ дали скоро ще има среща в столицата на Украйна или ще се проведе на друго място с участието на всичките три преговарящи екипа.

"Не бива да правим от пристигането на Джаред и Уикоф някаква специална сензация, защото, на първо място, ние сме в контакт с тях“, каза Зеленски в интервюто си.

Мир чрез дипломация

Американска делегация, водена от Уиткоф и Кушнер, се срещна с украински представители в Маями на 22 март в опит да посредничи за мирно споразумение.

Най-бързият начин за прекратяване на войната на Русия би бил прекратяване на военните действия по настоящата линия на контакт, но Москва в момента не желае да го направи, каза Зеленски.

"Имаше взаимно разбирателство, че искаме прост формат, защото всичко, което е сложно, е трудно за прилагане", каза Зеленски и добави: "Нека първо прекратим огъня дългосрочно и това може да е краят на войната под формата на бой".

Ако се установи дългосрочно прекратяване на огъня, войната на Русия може да бъде решена с дипломация, но Кремъл продължава да поставя ултиматума Украйна да се изтегли от източния си регион Донбас, отбеляза Зеленски.