Почина член-кореспондент проф. Емил Хорозов

Почина чл.-кор. проф. Емил Иванов Хорозов - дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски", съобщиха от учебното заведение.

Чл.-кор. проф. Емил Хорозов е роден на 27 септември 1949 г. През 1973 г. става магистър по математика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, през 1978 г. - доктор в Московския държавен университет, през 1990 г. - доктор на математическите науки в Софийския университет, а през 2004 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Неговите научни изследвания се отнасят към диференциалните уравнения, които условно могат да бъдат разделени на три групи: теория на бифуркациите и гранични цикли; теория на хамилтоновите системи и теория на солитоните и представяния на безкрайно-мерни алгебри на Ли. В научноизследователските работи на чл.-кор. проф. Хорозов са застъпени както трудно решими класически проблеми, така и съдържателни актуални проблеми на съвременната математика.

Научните постижения на чл.-кор. проф. Емил Хорозов са обобщени в няколко десетки научни публикации и учебни помагала, публикувани най-вече в реномирани международни списания.

Преподавателската дейност на чл.-кор. Емил Хорозов започва още от студентските му години. Той е дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика при Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, като под негово ръководство са защитени голям брой дипломни работи и докторати. Чл.-кор. проф. Хорозов е канен многократно като гост-професор в университети в Европа и Северна Америка. Той успешно е ръководил международни договори с Франция и Полша. Участвал е в създаването и ръководството на проекти по образователната програма „Темпус“, както и в проект по програмата „Мария Кюри“.

Значителна е и неговата научно-административна дейност. Чл.-кор. проф. Емил Хорозов е бил ръководител на Катедрата по диференциални уравнения, декан на Факултета по математика и информатика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, член на Факултетния съвет на ФМИ, член на Академичния съвет на Софийския университет, член на Комисията по математически науки към ВАК, член на Научния съвет на Института по математика и информатика при БАН, директор на Фонда „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (МОН). Чл.-кор. проф. Хорозов е многократно търсен експерт по договори към МОН. Той е учен с международно признание в математическите среди, свидетелство за което са получените от него многобройни награди.

С кончината на член-кореспондент проф. Емил Хорозов родната академична общност загуби един от най-видните си представители и изключително достоен човек. Поклон пред светлата му памет, се казва в съболезнованието от академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.