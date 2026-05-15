Проф. Кирил Топалов представя новия си роман „Огънят“ на 21 май в София

Проф. Кирил Топалов ще представи своя нов роман „Огънят“ на 21 май в София. Събитието ще се състои от 18:30 ч. в Софийската градска художествена галерия (СГХГ), навръх рождения ден на проф. Топалов.

В разговора за книгата ще се включат проф. Михаил Неделчев, Георги Цанков и Йордан Ефтимов, а откъс от романа ще прочете големият български актьор Михаил Петров, съобщават издателите от „Сиела“.

Романът „Огънят“, посветен на академик Петър Динеков, представлява смайваща с дълбочината си притча за живота в София през XVI век и за трагичната участ на златаря свети Георги Нови Софийски, посочват от издателството.

Разказан през изповедта на поп Пейо – духовник, разкъсван между дълга към Бога и вината към човека, романът задава актуални въпроси за смисъла на вярата, цената на ревността и човешката способност да превръща любовта в страдание, казват издателите.