ГДБОП пресече канал за контрабанда на цигари от Гърция

Задържани са двама души и две превозни средства

15.05.2026 | 13:12 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) са пресекли канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния, като при специализирана операция са задържани двама души и две превозни средства, съобщи заместник-директорът старши комисар Дарин Костов.

По думите му акцията е част от приоритетите на Министерството на вътрешните работи и на ГДБОП. В рамките на операцията са спрени лек автомобил и товарен автомобил, в които са открити контрабандните цигари. Превозните средства са отбити на бензиностанция край Перник

"Колегите от сектор "Контрабанда" работят по случая", посочи Костов.

Той уточни, че са установени над 300 бокса цигари. 

Предстои започването на процесуално-следствени действия, като не се изключва установяването и на други хора и адреси, свързани със случая. 

По случая се осъществява и обмен на информация със съседни държави.

 

