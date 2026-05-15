КФН подкрепя сезонна "Гражданска отговорност" за мотористите

Комисия за финансов надзор подкрепя въвеждането на сезонна застраховка "Гражданска отговорност" за мотористите и е готова да предложи законодателни промени по темата. Това се посочва в официално становище на регулатора във връзка с протестите на мотообщността срещу високите цени на задължителната застраховка.

Днес се провежда национален протест на мотористите. Основен акцент е фактът, че мотористите са задължени да плащат застраховки за цялата година, въпреки че реално използват моторите си само през активния сезон, обикновено от април до октомври. През зимните месеци голяма част от тях не шофират, но въпреки това разходите остават. Друг проблем, който те повдигат е рязкото покачване на цената на застраховките.

От КФН заявяват, че вече е сформирана работна група съвместно с Омбудсман на Република България, която ще подготви конкретни предложения за промени. КФН очаква и представители на мотообщността да се включат в обсъжданията.

Според регулатора сезонната застраховка би довела до "справедливо обвързване" между периода, в който моторът се използва, и срока на застрахователното покритие.

В същото време от КФН подчертават, че защитата на потребителите не означава единствено по-ниска цена на полицата, а и гарантиране на адекватни обезщетения при пътни инциденти. Според Комисията застрахователните премии трябва да бъдат достатъчни, за да покриват реалния риск и разходите на застрахователите.

Данните на КФН показват сериозен проблем с неплатените разсрочени вноски по "Гражданска отговорност" при мотористите. През 2024 г. начисленият премиен приход е над 11,3 млн. евро, но реално платените премии са под 4,9 млн. евро. По данни на регулатора 82% от мотористите с разсрочено плащане не са внесли две или повече вноски. За сравнение, предявените щети по инциденти по вина на мотористи с валидна застраховка надхвърлят 5,2 млн. евро.

Подобна е била ситуацията и през 2023 г., когато при начислен премиен приход от 9,6 млн. евро реално платените средства са били близо 3 млн. евро, а 83% от разсрочените полици са останали с неплатени вноски.

От КФН съобщават още, че продължава проверката на цените на "Гражданска отговорност" при всички застрахователи. Въведен е и постоянен ежедневен мониторинг върху цените на полиците, като срокът за предоставяне на информация от дружествата е до 19 май 2026 г. При установени нарушения ще бъдат налагани санкции.

Регулаторът категорично отхвърля искането за мораториум върху цените на застраховката, като посочва, че няма правомощия да определя тарифите на премиите, а подобна мярка би противоречала на българското и европейското законодателство.

От КФН заявяват, че остават отворени за диалог с мотообщността и очакват среща с нейни представители за обсъждане на възможните решения.

По-рано днес омбудсманът Велислава Делчева заяви, че абсолютно несправедливо е мотористите да бъдат карани да плащат целогодишна винетка. По думите ѝ още по-несправедливо е застрахователите да не им дават възможност да плащат гражданска отговорност разсрочено. Собствениците на автомобили имат такова право и няма никакви причини това да не важи за мотористите или поне на мен досега никой не ми посочи такива, допълни омбудсманът. В подкрепа на шофьорите на мотори тя изтъкна и това, че застраховката за тях е вдигната между 60 и 80 процента.