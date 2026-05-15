IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 56

Петима италианци са загинали по време на гмуркане на Малдивите

Те са изследвали пещери на дълбочина 50 метра

15.05.2026 | 13:04 ч. Обновена: 15.05.2026 | 13:04 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Петима италиански туристи, изчезнали по време на гмуркане на Малдивите, са били намерени мъртви, съобщиха местните медии, предаде АНСА.

Инцидентът е станал на атола Вааву, съобщават няколко местни медии.

Италианското външно министерство съобщи, че следи случая и че все още проучва обстоятелствата около инцидента. 

„Вследствие на инцидент, станал по време на гмуркане, петима италианци загинаха на атола Вааву, на Малдивите“, потвърди външното министерство в изявление.

„Гмуркачите явно са загинали, докато са се опитвали да изследват пещери на дълбочина 50 метра. Малдивските власти все още разследват инцидента“, допълва ведомството.

„Външното министерство и италианското посолство в Коломбо следят случая с най-голямо внимание от момента на първоначалния сигнал; консулската служба се свързва с близките на жертвите, за да им окаже необходимото консулско съдействие“, се казва още в изявлението.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

италианци гмуркане Малдивите
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem