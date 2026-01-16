IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Правната комисия реши: Намаляват се секциите в чужбина

16.01.2026 | 19:52 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На днешното заседание на Правната комисия бяха отметнати 20 от общо 200 точки, така че работата й най-вероятно ще продължи с извънредно заседание в понеделник, предаде БГНЕС.

За момента депутатите се разбраха единствено за намаляването на броя на избирателните секции в страните извън Европейския съюз. Те са намалени до 20. 

Най-много противоречия както се и очакваше предизвика въвеждането на машини със сканиращи устройства за гласуването. Без отговор на този етап е колко струват тези устройства, ще има ли време да се обучим да гласуваме с тях и ще се запази ли тайната на вота. 

Тагове:

избори секции в чужбина
