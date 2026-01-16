Правната комисия реши: Намаляват се секциите в чужбина

На днешното заседание на Правната комисия бяха отметнати 20 от общо 200 точки, така че работата й най-вероятно ще продължи с извънредно заседание в понеделник, предаде БГНЕС.

За момента депутатите се разбраха единствено за намаляването на броя на избирателните секции в страните извън Европейския съюз. Те са намалени до 20.

Най-много противоречия както се и очакваше предизвика въвеждането на машини със сканиращи устройства за гласуването. Без отговор на този етап е колко струват тези устройства, ще има ли време да се обучим да гласуваме с тях и ще се запази ли тайната на вота.