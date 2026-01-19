Назарян: Това е демокрацията, ГЕРБ няма страх от Радев

След съобщението, че държавният глава Румен Радев ще направи извънредно обръщение към нацията, председателят на 51-то НС Рая Назарян направи кратък коментар.

“Няма как да знам какво ще каже президентът”, заяви Назарян пред журналисти преди началото на правната комисия в парламента.

Председателята на Народното събрание подчерта, че няма никакъв проблем, ако довечера Румен Радев оповести оттеглянето си от “Дондуков“ 2 и обяви партия за предстоящите избори напролет.

“Това е демокрация, всеки може да участва. Президентът има това право да го направи, всеки си носи отговорността”, на мнение е Назарян.

“Това е нормалната политическа ситуация: да има проекти с идеи, да печелят с убеждения и аргументи“, каза още председателят на парламента.

Припомняме, че в случай, че Радев депозира оставка и Илияна Йотова го последва, по Конституция функциите взема председателят на Народното събрание - в случая Рая Назарян.

Темата коментира и депутът от ГЕРБ - СДС Бранимир Балачев.

"Ще има още една партия и ще отпаднат последните две", заяви пред журналисти Балачев.

На въпрос какво очаква от обръщението на президента по-късно днес, Балачев отговори: „да скача в тигана“. Това няма да има влияние върху ГЕРБ, допълни Балачев преди началото на парламентарната правна комисия.

Попитан дали от ГЕРБ биха работили с партия на Румен Радев в следващия парламент, Балачев отговори: "Нека първо да я видим. Като президент Радев може да говори всичко. Трябва да заеме някакво пространство в политическия спектър и тогава ще коментираме", добави Балачев.