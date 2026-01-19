IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ИТН преди обръщението на Радев: Имаме един нероден Петко

Не коментирам нещо, което не е станало, каза Александър Рашев

19.01.2026 | 15:32 ч. 5
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Първи политически реакции след съобщението, че тази вечер държавният глава ще направи обръщение към нацията.

“Не мога да коментирам нещо, което не е станало”, заяви Александър Рашев от ИТН по повод евентуално участие на президента в политиката.

"Към настоящия момент имаме един нероден Петко", каза той и добави, че основното задължение на един президент е да спазва безпристрастна позиция.

"Дали това е било до момента, всички могат сами да преценяват", каза още Рашев.

Румен Радев президент оставка извънредно обръщение ИТН нероден Петко предсрочни избори
