ИТН преди обръщението на Радев: Имаме един нероден Петко

Първи политически реакции след съобщението, че тази вечер държавният глава ще направи обръщение към нацията.

“Не мога да коментирам нещо, което не е станало”, заяви Александър Рашев от ИТН по повод евентуално участие на президента в политиката.

"Към настоящия момент имаме един нероден Петко", каза той и добави, че основното задължение на един президент е да спазва безпристрастна позиция.

"Дали това е било до момента, всички могат сами да преценяват", каза още Рашев.