Иранец се опита да нахлуе в ядрена база във Великобритания

Иранец е арестуван, след като се е опитал да влезе във военноморската база, където са базирани четирите британски ядрени подводници.

34-годишният мъж, придружен от жена с неизвестна националност, е бил в превозно средство, когато се е приближил до портата на военноморската база Клайд, известна като "Фаслейн", в четвъртък.

Без необходимите пропуски за влизане и двамата са били отпратени. След това обаче са били арестувани за "подозрително поведение в близост до съоръжението", съобщи източник от отбраната.

"Около 17:00 часа в четвъртък, 19 март 2026 г., бяхме уведомени за двама души, които се опитват да влязат във военноморската база Клайд", обясни говорител на шотландската полиция. "34-годишен мъж и 31-годишна жена са арестувани във връзка с това и разследването продължава."

Няма допълнителни подробности за подозрителното поведение, включително дали двамата са се опитвали да направят снимки на базата.

Те не са успели да влязат в съоръжението. Разследване продължава и участват както шотландската полиция, така и полицията на Министерството на отбраната.

"Шотландската полиция арестува двама души, които неуспешно се опитаха да влязат във военноморската база Клайд в четвъртък, 19 март", заяви говорител на военноморските сили. "Тъй като въпросът е предмет на текущо разследване, няма да коментираме повече."

Фаслейн е дом на четири подводници с балистични ракети Trident, натоварени със задачата да поддържат непрекъснатата морска възпираща сила на Обединеното кралство. Там се намират и седемте ядрени атакуващи подводници клас Astute на Кралския флот, които могат да изстрелват крилати ракети Tomahawk по наземни цели на стотици мили навътре в сушата с изключителна точност.

Има някои предположения, че една от подводниците, HMS Anson, може да бъде върната от Австралия в Персийския залив, за да помогне за защитата на британските войски от ирански атаки в региона.

Обединеното кралство не се е присъединило към атаки срещу Иран заедно със САЩ и Израел, въпреки че е позволило на САЩ да нанесат отбранителни удари срещу Иран от RAF Fairford и други бази. Ирански проксита успешно поразиха RAF Akrotiri в Кипър с малък ниско летящ дрон ден след стартирането на операция "Епичен гняв" на 28 февруари.

HMS Dragon, разрушител тип 45, е на път към региона, за да помогне за защитата на острова от атаки с балистични ракети, тъй като войната не показва признаци на край.

MI5 отдавна предупреждава за заплахите, представлявани от Иран, с обвинения, че Техеран стои зад повече от 20 предполагаеми заговора за отвличане и убийство. Иран многократно отрича това.

Тази седмица двама мъже бяха обвинени съгласно Закона за националната сигурност след разследване за борба с тероризма за предполагаем шпионаж от името на Иран. Нематола Шахсавани, 40-годишен, британски иранец, и Алиреза Фарасати, 22-годишен иранец, бяха обвинени в участие в поведение, което вероятно би подпомогнало чуждестранна разузнавателна служба.

Те бяха арестувани на 6 март като част от разследване за предполагаемо наблюдение на места и лица, свързани с еврейската общност в Лондон. Мъжете са обвинени в поведение, което вероятно е подпомогнало чуждестранна разузнавателна служба между 9 юли и 15 август миналата година.

Други двама мъже, арестувани на 6 март като част от разследването, бяха освободени без повдигане на обвинения.

Водещ ирански дисидент във Великобритания заяви, че се страхува за живота си, след като е получил зловещи заплахи от бандити, действащи от името на техеранския режим, след убийството на иранския върховен лидер миналия месец.

Вахид Бехещи, активист за демокрация, говори за ескалиращите заплахи за живота му от агенти на режима, действащи на британска земя. Снимка с лицето му на мушката беше разпространена онлайн от проправителствени акаунти.