Русия ще преориентира изцяло продажбите си на енергия към нови, развиващи се пазари, ако стане ясно, че тези пазари са по-привлекателни. Това обяви пред репортери Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, предава ТАСС.

„Ако се признае, че алтернативните пазари, новите развиващи се пазари, които в момента имат голяма нужда от енергийни ресурси, втечнен природен газ, петрол и петролни продукти, са по-привлекателни, тогава, разбира се, ще има пълен фокус върху тези пазари“, каза Песков, коментирайки изявлението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която напълно изключи възможността страните от ЕС да купуват руски газ, дори ако Европа изпитва физически недостиг на енергийни ресурси.

По думите му, киевският режим трябва безусловно да прекрати опитите си за атакуване на компресорни станции и енергийния си шантаж срещу други държави.

„Украинският режим в Киев трябва безусловно да прекрати тези безразсъдни действия“, коментира говорител на Кремъл опитите на Киев да атакува компресорни станции, поддържащи газопроводите „Турски поток“ и „Син поток“. „Той също така трябва безусловно да прекрати енергийния изнудване срещу други страни, включително страните членки на ЕС“, добави Песков.