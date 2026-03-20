ЕС предлага на Турция да се присъедини към зоната на еврото

Миналия месец Европейският съюз е предложил на Турция да се присъедини към Единната зона за плащания в евро (SEPA), за да подсили икономическата си интеграция и да намали разходите за изпращане на пари в чужбина, съобщи днес ръководителят на Делегацията на ЕС в Турция Юргис Вилчинскас, цитиран от Ройтерс и в. „Биргюн“.

От днешното изявление на Вилчинскас става ясно, че еврокомисарят по разширяването Марта Кос е обсъдила въпроса с турския министър на външните работи Хакан Фидан при посещението си в Анкара в началото на март. „SEPA може да предложи ценна възможност за засилване на икономическата интеграция на Турция, страна кандидат за членство в Съюза и ключов търговски партньор на ЕС.

Тази система прави трансграничните преводи в евро толкова бързи и евтини, колкото вътрешните транзакции. Тя може да донесе значителни годишни спестявания за турските предприятия, потребители и диаспората“, коментира Вилчинскас пред Ройтерс, цитиран от БТА.

Подходът на Турция към въпроса все още не е ясен, отбелязва „Биргюн“, като посочва, че днес турски дипломатически източник е потвърдил, че предложението е било обсъдено от Кос и Фидан, но е допълнил, че въпросът за SEPA попада под юрисдикцията и координацията на Министерството на финансите и хазната, което до момента не е излязло със становище по темата.

Евентуалното присъединяване на Турция към SEPA обаче би могло да доведе до загуба в приходите на турските банки, тъй като то ще премахне таксите за международни валутни преводи, отбелязва още „Биргюн“. При настоящите условия превод на сума от 1000 до 5000 евро между Турция и Европа може да струва до 40 евро, информира изданието.