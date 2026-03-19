Как руската електронна война принуждава корабите да се откажат от GPS?

Руската електронна война редовно е правела части от Балтийско море „едва плавателни“ през последните две години, установи разследване на The Times. Смущенията често са засягали навигационните системи на корабите толкова сериозно, че на гражданските кораби често се препоръчва да използват стари навигационни методи в части от морето, а дори военните кораби на някои страни понякога са имали затруднения да начертаят курс.

В края на 2023 г. държави в Североизточна Европа започнаха да забелязват признаци на широко разпространено „заглушаване“ и „фалшифициране“ на GPS, при което се използват радиовълни за блокиране или фалшифициране на сателитните навигационни сигнали, използвани от кораби, самолети, навигационни системи и мобилни телефони.

Бяха бързо локализирани два руски източника: мобилен заглушител близо до Санкт Петербург и стационарна система за електронна война GT-01 „Мурманск-БН“ с висока мощност в Калининград, ексклав на южното крайбрежие на Балтийско море между Полша и Литва. Периодично е имало и смущения от други места в Калининград.

Досега общественото внимание беше насочено предимно към въздушното пространство. През 2024 г. финландската национална авиокомпания „Финнейр“ временно преустанови полетите от Хелзинки до естонския град Тарту, след като двама пилоти бяха принудени да прекъснат кацанията си.

През март същата година транспортен самолет на RAF, превозващ Грант Шапс, тогавашния британски министър на отбраната, беше засегнат от руски мерки за електронна война, докато прелиташе над Калининград по пътя си към и от учение на НАТО в източна Полша.

Година по-късно полет на Ryanair за Вилнюс, столицата на Литва, беше принуден да се отклони към Варшава поради подобни проблеми.

Данните, предоставени на The Times от Шведската транспортна агенция, показват, че броят на инцидентите във въздушното пространство на Швеция се е увеличил 20 пъти от 2023 до 2025 г., достигайки пик от 248 случая на смущения през юни миналата година. Досега през тази година са регистрирани още 38 случая.

Въпреки това високопоставен литовски служител по сигурността заяви, че корабоплаването е било засегнато много по-сериозно от авиацията, тъй като навигаторите в морето имат по-малко алтернативи на системите, базирани на GPS.

Повечето национални власти се въздържат да оповестят конкретни цифри, като твърдят, че те са или класифицирана информация, свързана с националната сигурност, или трудни за количествено измерване.

Все пак данните на естонското правителство показват, че от началото на 2024 г. са регистрирани поне 60 инцидента с GPS-смущения

на кораби във водите на страната.

Ерко Кулу, ръководител на отдела за управление на честотите в Естонската агенция за защита на потребителите и техническо регулиране, заяви, че ефектите са значително по-тежки през топлите и слънчеви периоди, когато руските радиовълни могат да се разпространяват по-лесно над повърхността на Финския залив.

Миналото лято имаше и инцидент близо до остров Сааремаа, в западната част на Естония, свързан с предавателя от Калининград. Повечето от докладите се отнасят до заглушаване на сигнала, но е имало и случаи на фалшифициране.

Отделът на финландската брегова охрана в Финския залив заяви, че не води статистика, но смущенията са „практически постоянни“ в източната част на региона и понякога достигат централните райони при горещо време.

Това засяга не само сателитната навигация, но и транспондерите на системата за автоматична идентификация (AIS), използвани за излъчване на местоположението и идентичността на корабите, които разчитат на GPS. Бреговата охрана заяви, че е имало няколко „близки срещи“ или инциденти, при които кораби са се разминали на косъм, които вероятно са свързани с заглушаването.

Подробно проучване, проведено от изследователи от Морския университет в Гдиня и GPSPatron, полска компания, работеща върху противодействия на GPS смущенията, е идентифицирало повтарящи се изблици на смущения от Калининград през съседния Гдански залив, понякога продължаващи до 20 часа.

През април миналата година няколко германски военни кораба, включително няколко миночистача, претърпяха продължителни прекъсвания на GPS навигацията по време на учение в залива.

По-скоро се смята, че е имало сериозен пристъп на смущения, засягащи корабоплаването около Стокхолмския архипелаг и шведския остров Оланд.

Един високопоставен германски командир заяви, че проблемът е бил толкова сериозен, че навигацията на моменти е била практически невъзможна в някои райони на Балтийско море.

Друг каза, че търговските кораби, които не могат да си позволят „укрепени“ GPS системи от военен клас, често са принудени да се връщат към „старите методи на навигация“, като хартиени карти и навигация по приблизителна оценка.

„Това има много, много неприятен страничен ефект върху икономиката… Това е наистина значителен източник на дестабилизация за търговското корабоплаване“, каза военният офицер. „Руснаците са инвестирали в подводна навигация чрез картографиране и релеф на морското дъно, за да могат да определят позициите си по този начин и да не се налага да използват електромагнитния спектър на повърхността.“

Германският център за морска сигурност в Куксхавен, който събира доклади за GPS смущения, отказа да предостави цифри, позовавайки се на съображения за националната сигурност.

Свързани статии Как Русия използва войната в Близкия изток за пропаганда срещу Украйна?

Въпреки това той редовно разпространява предупреждения към гражданските корабни компании. Един източник от корабната индустрия описа феномена като „ежедневна рутина“.

Мненията се разминават дали смущенията са насочени умишлено към корабите на страните от НАТО. Някои официални лица разглеждат заглушаването от област Санкт Петербург в източната част на Балтийско море като страничен ефект от отбранителни мерки, предназначени да блокират ударите на украински дронове срещу руския континент.

Йонатан Всевиов, генерален секретар на естонското външно министерство, заяви: „Може да се твърди, че инцидентите със заглушаване на GPS, от руска гледна точка, не са нападателни, а по-скоро отбранителни опити да се подкопаят атаките с дронове на Украйна срещу Русия. Каквото и да е, засягането на гражданския живот в съседните страни по този начин е незаконно и неоправдано.”

През юли Европейският съюз (ЕС) наложи санкции срещу 841-вия руски център за електронна война в Калининград, за който се смята, че е отговорен за голяма част от смущенията, както и срещу няколко руски офицери, за които се предполага, че са замесени. Направени бяха и усилия да се насърчи частният сектор да вгради повече „резерви“ в навигационните си системи с алтернативни методи на сателитните сигнали.

Освен това обаче реакцията на Запада до голяма степен се ограничи до дипломатически натиск. Бяха отправени жалби към глобални регулаторни органи като Международната морска организация и Международния съюз по далекосъобщения.