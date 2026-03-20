БДЖ представи първи влак “Шкода” СНИМКИ

Влакът разполага с 333 места

20.03.2026 | 12:30 ч. 11

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

На Централна гара - София официално беше представен първият новопроизведен влак "Шкода". Влакът пристигна у нас в началото на март.

Проектът за доставка на 25 мотрисни влака е в размер на 326,7 милиона евро, от които 261,4 милиона са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 по програма "Транспортна свързаност" 2021-2027.

Влаковете са предназначени за крайградски превози, разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/час.

На представянето присъства служебният министър на транспорта Корман Исмаилов. В церемонията участваха още и посланикът на Чешката република у нас н.пр. Мирослав Томан и главния изпълнителен директор на “Шкода Груп" Петър Новотни.

Министър Исмаилов отбеляза, че всеки месец ще пристига по един влак, като ще с всеки ще бъдат правени тестове. 

"Производителят перфектно си изпълнява договора, но аз ще настоявам малко да ускорят, за да може още лятото да започнем да ги ползваме", каза служебният министър.

