Нетаняху: Ние печелим, обезглавяваме Иран, той вече е по-слаб от всякога

"Ние печелим, Иран бива обезглавяван, Иран вече не разполага с капацитета да обогатява уран или да произвежда балистични ракети". Това заяви на пресконференция израелският премиер Бенямин Нетаняху на 20-ия ден от началото на войната на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предадоха Ройтерс и БТА.

Нетаняху добави, че иранските арсенали от ракети и дронове значително са намалели и ще бъдат напълно унищожени. ''Днес, след 20 дни, мога да ви кажа, че Иран вече няма възможност да обогатява уран или да произвежда балистични ракети. Ние продължаваме да ги унищожаваме. Ще ги унищожим напълно'', заяви той във встъпителните си думи на иврит на пресконференцията.

Той не представи доказателства за твърденията си, че Иран няма капацитета да обогатява уран,

отбелязва Ройтерс.

По-късно, на английски, Нетаняху добави: ''Ракетните и безпилотни арсенали на Иран са значително изчерпани и ще бъдат унищожени. Стотици техни пускови установки са унищожени, ракетните им запаси са силно атакувани, както и капацитетът им за производство на ракети, и това е важно''.

Свързани статии Нетаняху: Израел е на път да смаже Иран

Премиерът допълни още, че сега Иран е ''по-слаб от всякога'', докато Израел е регионална сила, ''а някои биха казали и глобална сила''. Той описа Близкия изток като променен ''до неузнаваемост''.

Въпреки че войната продължава вече почти три седмици, все още не е ясно дали иранците ще излязат по улиците, за да отстранят правителството си, каза Нетаняху. Според него иранският народ сам трябва да "избере подходящия момент и да се възползва".

Нетаняху отбеляза, че трябва да има и сухопътна компонента във войната, която до този момент се води чрез въздушни удари. "Има много възможности за тази сухопътна компонента", добави израелският премиер, без да навлиза в подробности.

Той отрече Израел да е въвличал САЩ в конфликта

"Наистина ли някой си мисли, че човек като президента Тръмп може да постъпи така ?!", запита Нетаняху.

Иранската ядрена програма бе централен въпрос в преговорите между САЩ и Иран, които се водеха чрез посредници. Преговорите обаче се провалиха заради внезапната атака, която САЩ и Израел предприеха срещу Ислямската република на 28 февруари.

Впоследствие Иран започна да изстрелва ракети срещу Израел и страни от Персийския залив, като освен това блокира и Ормузкия проток, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

"Смъртоносната секта, която управлява Иран, се опитва да шантажира света със затварянето на ключов морски път, а именно - Ормузкия проток. Тази тактика обаче няма да проработи", подчерта Нетаняху на пресконференцията, излъчена на живо по телевизията.