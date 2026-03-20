Москва иска ЕС да смени ръководоството си и да се откаже от русофобията

Кирил Дмитриев: Европа трябва да признае своите стратегически енергийни и геополитически грешки, да изкупи вината си

20.03.2026 | 09:59 ч. 143
Снимка: архив, БГНЕС

Европа трябва да признае миналите трешки в преценките си в енергийната и геополитическата сфера, да смени ръководството на Европейския съюз и да преразгледа политиката си по отношение на Русия, заяви Кирил Дмитриев, специалният представител на президента на Русия, предадоха руските агенции.

"Аз го казах. Европа трябва да признае своите стратегически енергийни и геополитически грешки, да изкупи вината си, да смени ръководството на ЕС и да се откаже от русофобския подход. Както беше предсказано, разрушително енергийно цунами скоро ще опустоши Европа. Както вече многократно беше обяснявано, за да оцелее, Европа се нуждае от Русия", написа той в социалната мрежа "Екс" на английски език.

По този начин Дмитриев коментира публикацията на "Файненшъл таймс", в която се отбелязва, че Европа трябва още сега да се подготви за продължителна енергийна криза, посочват руските агенции.

По-рано Дмитриев заяви, че над Европа се задава "цунами от енергиен шок“, свързано с отказа на ЕС да използва руски природен газ, и прогнозира по-нататъшно покачване на цените на природния газ в ЕС. 

В края на януари Съветът на ЕС окончателно одобри забраната за внос на руски втечнен природен газ (ВПГ) от 1 януари 2027 г., а на газ по тръбопроводи – от 30 септември 2027 г. При това ограниченията ще започнат да се въвеждат по-рано. Вносът на втечнен природен газ по краткосрочни договори ще бъде забранен от 25 април 2026 г., а краткосрочните договори за доставка на газ по газопроводи трябва да бъзант прекратени  до 17 юни 2026 г.
(БТА)

 

Русия Кирил Дмитриев ЕС енергийно цунами русофобия
