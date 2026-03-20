СО: Увеличаването на броя на цветните контейнери ще е приоритет

От Столична община съобщават, че увеличаването на броя на цветните контейнери ще бъде основен приоритет в разговорите с оползотворяващите организации. Общината подновява диалога с оползотворяващите организации за подобряване на разделното събиране на отпадъци, като приоритет на разговорите ще бъде темата за увеличаване на броя на цветните контейнери и повишаване на кратността на обслужване.

“Водим разговори с организациите, за да начертаем план с конкретни стъпки и взаимни ангажименти. Хората заявиха ясно, че цветните контейнери са малко и не се обслужват достатъчно често и това са основните приоритети в тези преговори. Нашата цел не е противопоставяне, а устойчив модел, който работи в интерес на гражданите“, коментира зам.-кметът по екология Николай Неделков.

Той подчерта, че СО ще продължи да търси баланс между развитие на собствен капацитет и ефективно сътрудничество с частните оператори. България е сред страните в Европейския съюз с най-ниски нива на рециклиране, като под 20% от битовите отпадъци се рециклират при средно близо 48% за ЕС, по официални данни на Европейската комисия.

През 2024 г. Столичният общински съвет прие завишени изисквания към организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, насочени към увеличаване на броя на цветните контейнери; въвеждане на по-ясна и единна система; по-строг контрол и по-високи изисквания за качество. Въпреки че тези мерки бяха отменени с решение на Върховния административен съд по процедурни причини, Общината запазва целта си – по-ефективна, прозрачна и работеща система.

Столичната община започна и пилотен модел за общинско управление на разделното събиране в районите “Овча купел“ и “Кремиковци“. Там се предвиждат 66% увеличение на цветните контейнери; въвеждане на нов тип съдове с по-добра функционалност и контрол; по-ефективно събиране и по-високо качество на услугата. Паралелно с това, Общината продължава активно работи за подобряване на диалога с организациите по оползотворяване.

Традиционната кампания за пролетно почистване на София, която се провежда вече повече от 15 години, ще се състои в дните преди Великденските празници – на 28-и и 29 март. / БТА