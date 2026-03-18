IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

Търговският регистър отхвърли оставката на Стефка Костадинова

Костадинова ще води листата на ДПС-НН в Пловдив

18.03.2026 | 20:20 ч.
БГНЕС

Оставката, която Стефка Костадинова подаде, за да напусне БОК и да стане кандидат депутат от партията на Делян Пеевски (ДПС-НН), е отхвърлена от Търговския регистър. Новината съобщи адвокатът по спортно право Георги Градев във Фейсбук профила си. 

На Костадинова са дадени указания за внасяне на задължителните в такива случаи документи, каквито тя не е представила.

Градев е публикувал и краткото уведомление на Костадинова до Изпълнителното бюро на БОК, че подава оставка като председател, както и решението на ТР, че не са изпълнени ред условия според Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Документите на Костадинова са внесени в Търговския регистър от адвокат Теодора Златева. Именно тя представляваше досегашния екип на БОК по делата срещу избора на Весела Лечева за председател на централата на Общото събрание от 19 март миналата година.

Припомняме, че преди два дни легендата на родната и световна атлетика Стефка Костадинова обяви, че напуска олимпийския ни комитет, за да стане кандидат-депутат в партията на Делян Пеевски. Тя ще води листата на ДПС в Пловдив. / БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Търговски регистър оставка Стефка Костадинова БОК кандидат-депутат ДПС-НН
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem