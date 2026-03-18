Търговският регистър отхвърли оставката на Стефка Костадинова

Оставката, която Стефка Костадинова подаде, за да напусне БОК и да стане кандидат депутат от партията на Делян Пеевски (ДПС-НН), е отхвърлена от Търговския регистър. Новината съобщи адвокатът по спортно право Георги Градев във Фейсбук профила си.

На Костадинова са дадени указания за внасяне на задължителните в такива случаи документи, каквито тя не е представила.

Градев е публикувал и краткото уведомление на Костадинова до Изпълнителното бюро на БОК, че подава оставка като председател, както и решението на ТР, че не са изпълнени ред условия според Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Документите на Костадинова са внесени в Търговския регистър от адвокат Теодора Златева. Именно тя представляваше досегашния екип на БОК по делата срещу избора на Весела Лечева за председател на централата на Общото събрание от 19 март миналата година.

Припомняме, че преди два дни легендата на родната и световна атлетика Стефка Костадинова обяви, че напуска олимпийския ни комитет, за да стане кандидат-депутат в партията на Делян Пеевски. Тя ще води листата на ДПС в Пловдив. / БГНЕС