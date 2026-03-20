Ралица Асенова ще слага плоча на "Петрохан" в памет на шестимата загинали

Майката на Николай Златков, открит мъртъв в кемпер под връх "Околчица", ще сложи плоча на шестимата загинали мъже край прохода "Петрохан". Това обяви тя в ефира на NOVA.

"Моля разследващи, органи на реда, прокуратура и вътрешен министър. Тази седмица имам намерение да отида на прохода Петрохан да отида с кран и да оставя плоча на хората, които бяха убити. Това ни се дължи, защото не ни дадоха да скърпим с тях. Ако патрулката не ми даде - ще я сложа пред патрулката", заяви Ралица Асенова.

Като "пълен абсурд" тя определи документа от съдебен лекар за температурата на хладилните камери и високите температури при които са съхранявани труповете, разпространи в медиите.

"В черепа на сина ми са открити два проектила - това означава или два куршума или един куршум, който се е разпаднал. Това трябва да ми се разясни, мога да поискам и нова експертиза. Имам и охлузвания, едната рана е много голяма и е без кожа, като от нагряване. Не искам да спекулирам, искам отговори", каза още тя и добави, че иска да знае дали са държани в плен. "Няма съдържание на стомасите на тримата от Околчица. Къде е логиката да не се изследват след като ни казват, че тримата от Петрохан не са яли, защото са планирали да се самоубият. В смъртния акт на Ивайло Калушев пише 7 февруари", обясни Асенова.

По думите й в смъртния акт на Ивайло Калушев датата на смъртта му е посочена като 7 февруари. "Толкова са много абсурдите и несъответствията. В експертизите пише приблизително 5-6 февруари, а в смъртния акт - 7 февруари. Това го научих вчера от майката", подчерта тя.

"Не искам да спекулирам. Аз излизам често в ефир, за да задавам въпроси, но не получавам отговори. Би трябвало разследващите да ги дават. Подадохме искане в прокуратурата за повторна съдебномедицинска експертиза, подписано от близките на загиналите. Засега нямаме отговор. Телата вече бяха взети. Подали сме иск в прокуратурата, подписан от 5 от близките, но нямаме отговор. Свързала съм с няколко патолози да дойдат и да огледат телата, но нито един не събра смелост да го направи. Предполагам, че ги е страх от последствията. Разминаванията и абсурдите са толкова много. Никой от близките и приятелите не вярва в версиите за самоубийство и убийство. Нямаме връзка с Деян, вярвам и се надявам, че е успял да се измъкне и е добре. Не мога да коментирам, защото нямам никаква информация", каза още Асенова.

По думите ѝ трябва да има някакви органи, които да обърнат внимание на несъответствията. "Ивайло Калушев е десничар, фенобарбитал може да се даде и за глава, защо не е изследвано количеството му", попита още майката на единият от жертвите.

Майката на Николай Златков направи обръщение с молба към властите. "Тази седмица възнамерявам да отида до прохода Петрохан с камион и с кран и да поставя паметна плоча на сина ми и на останалите загинали. Тъй като проходът е блокиран и не се допуска достъп дори до чешмата, моля да не бъда спирана, когато отида, за да поставя плочата. Смятам, че това се дължи на мен и на всички близки, след като не ни беше дадена възможност да скърбим нормално и поне да можем да почетем паметта им. Ако не бъда допусната, заявявам, че ще поставя паметната плоча пред самата патрулка. И ще чакам стопяването на снега и махането на патрулката, за да поставя паметната плоча на сина си и на другите си близки до чешмата".

Междувременно Асен Асенов, приятел на загиналите, изпрати отворено писмо до президента на България.

Уважаема г-жо Йотова, Вие знаете ли какво се случва с мъртви тела, когато цял месец вместо на минус 17 градуса се държат на плюс 5-7 градуса? Ще ви кажа! Започват да се разлагат.

Това се случва в държава-член на ЕС, Шенген, Еврозоната! Тези мъртви тела са телата на моите приятели! Умолявам ви да свикате незабавно Съвета за Национална сигурност! Вие сте единствената, която може да го прави и сама определяте темите на заседанията му!

Ако това писмо не е достатъчно, моля прочетете отвореното писмо от на майката на моя приятел Ники - Ралица Асенова. От него става безпощадно ясно, че поне две изключително важни за функционирането на държавността институции са извършили действия, които само съдът може да определи като престъпни, а най-меката дума, която аз бих употребил е фрапиращи и заплашващи националната сигурност на моята Родина България!

Като жена и майка и като Президент на Република България, вие не можете да останете безучастна към случващото се!

С Уважение, Асен Асенов, приятел на всички 6 убити

P.S. Вярвам, че българският премиер Андрей Гюров, както и министрите на вътрешните работи Емил Дечев и на правосъдието Андрей Янкулов ще подкрепят истината не само на думи и ще защитят държавността в страната!

Вчера Ралица Асенова изпрати документи до медиите, който е бил получен от майката на Ивайло Калушев. Според него телата не могат да бъдат в съдебна медицина в град Враца за повече от 10 дни поради вида на хладилната камера и поради други технически пречки. В писмото се твърди, че температурите в камерите понякога стигат 7 градуса.

Телата на тримата, открити в кемпера под връх "Околчица" обаче са държани там над 1 месец, преди да се разреши погребението им.