ЕК ни похвали за Шенген, прилагаме в пълен обем законодателството

България прилага в пълен обем шенгенското законодателство и е постигнала съществени резултати в ключови области като външните граници, връщането на мигранти, вътрешната сигурност, визите и защитата на данните. Това показва оценка на Европейската комисия (ЕК), представена в София от Оливие Ониди, съобщиха от МВР.

Основната цел на посещението на Ониди в столицата е представянето на доклада от първата периодична оценка на България за прилагането на шенгенското законодателство, проведена през ноември 2025 г.

В документа са идентифицирани редица добри практики в отделните области на сътрудничество. Наред с това са отправени и препоръки – за продължаване на въвеждането на нови технологии и модернизиране на информационните системи, за осигуряване на достатъчно човешки и технически ресурси в компетентните органи, както и за адекватно обучение на служителите.

Среща на стратегическо ниво в МВР

В рамките на посещението е проведена и среща на стратегическо ниво под ръководството на заместник-министър Иван Анчев. На нея основните заключения от доклада са представени на всички ключови структури на МВР, които участват в шенгенското сътрудничество, както и на Министерството на външните работи и Комисията за защита на личните данни.

Очаква се през следващите месеци да продължи активната комуникация между България и ЕК за окончателното завършване на доклада. След официалното му приемане от работните органи на Съвета и Европейската комисия предстои изготвянето на план за действие за изпълнение на отправените към страната препоръки, се посочва още в съобщението.

Срещи с институциите и темата за миграцията

Оливие Ониди се срещна и със служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Тъй като той е ръководител на екипа на Европейската комисия, който наблюдава подготовката на България за прилагане на Пакта на ЕС за миграцията и убежището, е проведена и среща с компетентните структури на МВР, Държавната агенция за бежанците, Администрацията на омбудсмана и Националното бюро за правна помощ.

Оливие Ониди оцени високо ангажираността на българските институции, постигнатия напредък и готовността за изпълнение на ангажиментите, произтичащи от Пакта от юни т.г.

Той е бил на последно двудневно посещение в България през 2024 г.