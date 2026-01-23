IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеканов за решението на Радев: Историческо, смело, смислено

Тепърва предстои да видим с кого ще излезе, добави той

23.01.2026 | 09:37 ч.
Бившият вицепремиер в служебен кабинет Атанас Пеканов определи решението на Румен Радев да освободи поста си като историческо, смело и смислено. Според него това отговаря на позициите, които президентът в оставка е защитавал с години – активна позиция за България, по-амбициозна и по-силна държава, която не е проядена от корупция и в която институциите не стават инструмент за отделни лица.

Според Пеканов визията на Радев и неговия екип най-вероятно ще бъде представена в следващите дни и  уточни, че не участва в разговорите около бъдещата партия и нейния състав. "С кого ще излезе той – това предстои да видим", добави бившият вицепремиер.

Пред БНТ Пеканов коментира, че през последната година ясно се е видяло желанието на много българи страната да поеме по нов път. "Видяхме хиляди българи по площадите – млади, стари, леви, десни, либерали, консерватори. България да бъде друга, да излезе от летаргията на така наречената стабилност”.

По думите му страната няма нужда "да бъде в пипалата на един октопод, който контролира отзад как се взимат решенията". Пеканов разкритикува и решения, взети без обществено обсъждане и анализ, като подчерта, че "на това трябва да се сложи край" и че са необходими "много сериозни реформи" в съдебната система.

Бившият вицепремиер добави още, че към момента професионалните му ангажименти не му позволяват да се занимава активно с политика, но не подкрепя това, което се случва. “Имаме нужда от реформи. Чухме го от площада, от партии в парламента и от президента”.

Атанас Пеканов протести нова партия Румен Радев избори
