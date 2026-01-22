Проектът на Радев: Ще разбърка ли политическата математика

Появата на президента Румен Радев като активен политически играч има потенциал да разклати досегашната конфигурация на партиите, но е рано да се правят категорични прогнози за електоралния му успех.

"От много време данните показват, независимо от темата на социологическото изследване, че съществува отчуждение и разрастващ се разлом между нагласите на гражданите от целия политически спектър към политическото. В публичното пространство, в медиите и социалните мрежи има една страст да се говори лошо за политиката, сякаш живеем в извънполитическа среда. Това е голяма заблуда и тя крие потенциал за недобри сценарии в краткосрочното бъдеще", коментира политологът доц. Албена Танева в студиото на "България сутрин".

Според нея именно тук се отваря важният въпрос за ролята на Румен Радев - вече не като президент, а като партиен лидер.

Политологът обърна внимание, че държавният глава дълго време е изграждал образ на антипартиен говорител, което поставя предизвикателство пред него сега, когато навлиза на терена на партийната политика.

Изпълнителният директор на "Галъп Интернешънъл" Петко Петков изрази мнение, че Радев по-скоро ще привлече избиратели от вече съществуващи формации, отколкото да мобилизира в големи мащаби негласуващите.

"Това ще бъдат по-малките партии и части от техните избиратели, като виждаме сближаване с формации, които вече изразяват безрезервна подкрепа", каза Петков в ефира на Bulgaria ON AIR.

И двамата гости бяха категорични, че спекулациите за това дали Радев може да стане първа политическа сила са преждевременни.

По думите на Петков реални социологически измервания могат да се направят едва след като стане ясно какъв точно ще е форматът на участие - партия, коалиция или друга форма, както и кои ще са лицата и програмата зад него.

По отношение на избирателната активност доц. Танева допусна, че личното участие на Радев може да има мобилизиращ ефект, особено заради високия институционален рейтинг, който президентската фигура по принцип носи.

Тя обаче подчерта, че този рейтинг неминуемо се променя, когато човек влезе в активната политика и започне да носи отговорност за конкретни решения. Петков беше по-скептичен, че само ново лице може значително да вдигне активността.