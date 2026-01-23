Парламентът не започна работа, няма кворум

Парламентът не успя да започне работа. При регистрацията в началото бяха отчетени 117 народни представители.

Няма кворум, следващата регистрация е в 9:30 ч., обяви ръководещият заседанието зам.-председател на парламента Костадин Ангелов.

Председателстващият заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС обяви 30-минутна почивка и втори опит за откриване на заседанието ще бъде направен в 9.30 часа.

Вчера работата по промените в Изборния кодекс бе блокирана от опозицията, след като бяха направени две почивки и три опита да се събере кворум.

След 14-часово заседание на Правната комисия депутатите приеха преброяването на бюлетините да става чрез оптични устройства за сканиране. Те обаче не приеха избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване.

Вчера в кулоарите на парламента председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев каза, че парламентарната група "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) ще продължи да бойкотира кворума в пленарната зала, ако има опит да се включи като точка в дневния ред Изборният кодекс. Видяхме, че вече има внесено искане от „Има такъв народ“ второто четене на ИК да бъде включено като точка в утрешното пленарно заседание, обясни той.