Втори опит за работа неуспешен, няма кворум в парламента

И вторият опит се оказа неуспешен и народните представители не успяха да съберат необходимия кворум, който да даде старт на работата. След половинчасова почивка в пленарна зала се регистрираха 119 - 61 от ГЕРБ, 28 от ДПС-Ново начало, 10 от БСП, 16 от ИТН и 4 от независимите депутати.

Ако се съберат, депутатите вероятно ще започнат да гледат промените в Изборния кодекс.

Петъчното пленарно заседание трябваше да започне в 9 часа, но се регистрираха само 117 депутати, а председателстващият заседанието Костадин Ангелов заяви, че следващата проверка ще бъде направена 30 минути по-късно.

В 9:35 ч. се регистрираха 119 депутати. За да започне работата на Народното събрание трябва да се съберат поне 121 народни представители.

И вчера парламентът не събра кворум, след като бе предложено в дневния ред да влязат промените в Изборния кодекс, които бяха приети в 4 ч. сутринта в сряда след 13-часово инфарктно заседание на правната комисия. Депутатите от нея приеха на следващите избори да се гласува с нови машини- оптични сканиращи устройства.

Вчера изненадващо БСП се разцепи при проверките за кворум и така гледането на кодекса бе отложено. От левицата предлагат новите сканиращи машини да влязат с отложено действие- от 1 януари 2027 г., но това искане не мина в правна комисия.