IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

Втори опит за работа неуспешен, няма кворум в парламента

Отново почивка, третият опит за кворум ще е в 10 часа

23.01.2026 | 09:47 ч. Обновена: 23.01.2026 | 09:48 ч. 15
БГНЕС

БГНЕС

И вторият опит се оказа неуспешен и народните представители не успяха да съберат необходимия кворум, който да даде старт на работата. След половинчасова почивка в пленарна зала се регистрираха 119 - 61 от ГЕРБ, 28 от ДПС-Ново начало, 10 от БСП, 16 от ИТН и 4 от независимите депутати. 

Ако се съберат, депутатите вероятно ще започнат да гледат промените в Изборния кодекс.

Петъчното пленарно заседание трябваше да започне в 9 часа, но се регистрираха само 117 депутати, а председателстващият заседанието Костадин Ангелов заяви, че следващата проверка ще бъде направена 30 минути по-късно. 

В 9:35 ч. се регистрираха 119 депутати. За да започне работата на Народното събрание трябва да се съберат поне 121 народни представители.

Свързани статии

И вчера парламентът не събра кворум, след като бе предложено в дневния ред да влязат промените в Изборния кодекс, които бяха приети в 4 ч. сутринта в сряда след 13-часово инфарктно заседание на правната комисия. Депутатите от нея приеха на следващите избори да се гласува с нови машини- оптични сканиращи устройства.

Вчера изненадващо БСП се разцепи при проверките за кворум и така гледането на кодекса бе отложено. От левицата предлагат новите сканиращи машини да влязат с отложено действие- от 1 януари 2027 г., но това искане не мина в правна комисия.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Народно събрание липса на кворум пленарна зала депутати почивка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem