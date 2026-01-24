Илияна Йотова - коя е първата жена президент на България?

Досегашният вицепрезидент Илияна Йотова е новият президент на България, след като днес Конституционният съд реши, че пълномощията на държавния глава Румен Радев се прекратяват предсрочно заради подадената от него оставка.

Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на президент.

Според Конституцията при прекратяване на правомощията на държавния глава вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

По време на мандата си Йотова не остана в сянка на досегашния президент Румен Радев. Остана му вярна в продължение на деветте години, които управляваха съвместно институцията, но в същото време имаше и собствен почерк.

Румен Радев и Илияна Йотова положиха клетва пред Народното събрание за втория си петгодишен мандат на 19 януари 2022 г. Двамата встъпиха в длъжност на 22 януари 2022 г.

Илияна Йотова е родена на 24 октомври 1964 г. Завършила е Девета Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ и българска филология в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Специализирала е във френското Национално училище по администрация (ENA – École nationale d'administration) и Центъра по европейски науки, Страсбург (Centre des Etudes Européennes de Strasbourg).

Изминава всички стъпала по стълбицата, за да стигне до върха на кариерата си.

Работила е като репортер, редактор, водещ и директор на дирекция “Новини и актуални предавания” в БНТ в периода 1990 – 1997 г.

Остана вярна и на идеологическите си възгледи на идеите в ляво.

Ръководител е на пресцентъра на Националния съвет на БСП в периода 1997 – 2007 г. Член е на Националния съвет на БСП от 2000 г. до 2016 г. Избрана е за заместник-председател на Градския съвет на БСП-София през януари 2006 г. и заема тази длъжност до 2012 г. През 2012 г. е избрана за член на Изпълнителното бюро на НС на БСП. Негов член остава до 2016 г.

Йотова е народен представител в 40-ото Народно събрание в периода 2005 – 2007 г. По това време е и председател на българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и заместник-председател на парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).

След депутат изкачи стълбицата и като евродепутат и "натрупа нов политически багаж".

От юни 2007 г. Йотова е представител в Европейския парламент от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите. По време на първия си мандат като евродепутат е член на Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) и Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).

През втория си мандат като евродепутат (2009 – 2014 г.) Илияна Йотова е заместник-председател на Комисията за борба срещу организираната престъпност, корупцията и прането на пари (CRIM); заместник-председател на Делегацията в парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова; член на Комисията по рибно стопанство (PECH), на Комисията по петиции (PETI), на Делегация в Парламентарната асамблея Евронест; заместник-член на Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и на Делегацията за връзки с държавите от МАГРЕБ и Съюза на арабския Магреб (DMAG).

Йотова е автор на първия доклад на Европейския парламент за Черно море и рибарството в него. По време на третия си мандат в Европейския парламент (2014 – 2017 г.) Илияна Йотова е избрана за заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и за заместник-член на Комисията по регионално развитие (REGI). Заместник-член е на Комисията по правата на жените и равенство между половете (FEMM).

Заместник-председател е на Делегацията на ЕП в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора, както и член на Делегацията на ЕП в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието.

Сред основните теми, по които Йотова работи в качеството си на евродепутат, са: борбата с тероризма, защитата на личните данни, бежанската криза, приемането на България в Шенгенското пространство. Автор е на доклади и предложения в европейското законодателство за справяне с миграционната криза. В Комисията по регионално развитие става автор на първия доклад на Европейския парламент за политиката на сближаване в планинските региони.

Владее френски език. Ползва руски и английски език. Омъжена, има син.

Вицепрезидент от нов тип

Тя встъпва в правомощията на президент като политик с над 30-годишен стаж, преминал през школата на журналистиката, партийната йерархия и европейската дипломация. Като вицепрезидент направи темата за българите в чужбина своя кауза – не само административно, но и емоционално. Обиколи десетки общности от Тараклия до Чикаго, борейки се за съхраняването на българските училища и език. По някои теми като Северна Македония тя често е по-категорична и от президента. Не влезе в скандали и умело балансираше.

Днес тя започва да пише нова страница в собствената си история и най-вече в тази на страната. Дали ще внесе повече институционално спокойствие и ще използва дипломатическия си опит, за да балансира на политическия терен и този път, това ще покаже времето.