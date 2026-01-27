Симидчиев, ПП-ДБ: Не трябва да сме Троянски кон в Европа

Зам.-председателят на здравната парламентарна комисия д-р Александър Симидчиев обсъди Закона за здравето в предаването “България сутрин”. По думите му този, който вреди повече на здравето, трябва да плаща повече, за да може да се постигне социален баланс.

“И в момента в Закона за здравето има изискване един процент от акцизите да отиват в Министерството на здравеопазването, от алкохол и други вредни вещества, но Министерството на финансите не дава тези средства заради юридически казус. Това са около 80-90 млн. лв. на годишна база”, каза народният представител от ПП-ДБ.

Според д-р Симидчиев промените в Закона за здравето ще спомогнат у нас да има условия да се внедрят програми за автоматична дефибрилация и друга първа помощ, която да може да се изпълнява от всеки човек без медицинско образование.

Предотвратима смърт

Статистиката показва, че в България 12 хиляди души на месец изпадат във внезапна сърдечна смърт.

"1/5 от случаите на внезапна сърдечна смърт могат да бъдат спасени, ако се приложи дефибрилация. Ако е до 3-тата минута шансовете са 70%. С всяка забавена минута намалява с 10% вероятността да спасим човека. Дефибрилатор има във всяка линейка, но тя пристига не по-рано от 10 минути на място", обясни д-р Симидчиев пред Bulgaria ON AIR.

Идеята е да бъдат осигурени дефибрилатори, които при поставянето на двете плочки автоматично правят кардиограма и автоматично преценяват дали апаратът трябва да се задейства. Така използването му дори от деца може да бъде безопасно. В закона се уточнява, че хора без медицинска квалификация могат да ползват тези уреди. Един такъв дефибрилатор струва между 400 и 3 000 евро.

Избори и машинно гласуване

Депутатът коментира и поредните предсрочни парламентарни избори. Симидчиев каза, че скенерите при вота имат същия софтуер като машините, но при скенерите разписката трябва да се пъхне разгърната, а когато я слагаме в урна - сгъната и запазваме тайната на вота.

"За да имаме избор, трябва да можем да гласуваме убедени, че нашият глас няма да отиде в кошчето", каза д-р Симидчиев.

ПП-ДБ

Симидчиев подчерта, че хората в двете формации са различни. А от създаването си "Да, България" има едни и същи приоритети - работеща съдебна система и силна България в силна Европа.

Заради минали позиции на Румен Радев той не е убеден, че има възможност за общи политики.

"Той е бил на терен, макар и не политически, от 9 години, взимал е много решения, голяма част от тях са различни от това, което бихме взели ние. Бихме си партнирали с хора, с които можем да имаме общи цели. Важно е не да се правим на Троянски кон в Европа, а да бъдем надежден партньор", каза д-р Симидчиев.

