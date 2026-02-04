Куриоз в Хасково: Кола без шофьор се заби в ограда ВИДЕО

Кола потегли на собствен ход и се спря в ограда на къща в Хасково. Инцидентът на оживения бул. “Васил Левски” се случва по обяд, съобщават местните медии.

Шофьорът на автомобила паркирал от другия край на улицата до бензиностанцията, но се предполага, че е забравил да остави колата си на скорост или да дръпне ръчната спирачка.

Возилото е потеглило по инерция, пресякло е четирите ленти на двете платна за движение, качило се е на тротоара и след това се е спряло в оградата на къща.

По чудо не се е стигнало до катастрофа с друг автомобил на натоварения булевард. Няма пострадали хора, а оградата е спряла колата да падне в двора на къщата.

“Колата сама вървя”, се чува да казва свидетел на инцидента.