Почина Дик Пари, саксофонистът на Pink Floyd от Dark Side of the Moon

Новината съобщи Дейвид Гилмор с емоционална публикация в X

23.05.2026 | 08:43 ч.
David Gilmour, X

Дик Пари, саксофонистът, който е свирил в някои от най-големите хитове на Pink Floyd, е починал на 83-годишна възраст, съобщава People.

Китаристът на Pink Floyd Дейвид Гилмор обяви смъртта му в публикация в X.

"Моят скъп приятел Дик Пари почина тази сутрин. Откакто бях на седемнадесет, свиря в групи с Дик на саксофон, включително Pink Floyd", каза Гилмор.

"Неговото усещане и тон правят свиренето му на саксофон безпогрешно, подпис на огромна красота, която е позната на милиони и е толкова важна част от песни като "Shine on You Crazy Diamond“, "Wish You Were Here“, "Us and Them“ и "Money“. Той свири в последната група, която имах, която включваше Рик Райт за турнето On an Island и на Live 8 с Pink Floyd", се казва още в публикацията.

Гилмор включи различни снимки с Пари, включително снимка на сцената на кино "Виктория“ в Кеймбридж през 1963 г.
Причина за смъртта на Пари не беше посочена.

Пери е свирил соло в албума на Pink Floyd от 1973 г. "The Dark Side of the Moon“ и в "Wish You Were Here“ от 1975 г. Пари продължава да свири с групата от 1973 до 1977 г.

Две десетилетия след "Wish You Were Here“, Пари се събира отново с групата, водена от Гилмор, за албума "The Division Bell“ от 1994 г. и се присъединява към тях за подгряващото турне. Басистът и автор на песни Роджър Уотърс напуска групата през 1985 г.

Тагове:

Дик Пари саксофон Pink Floyd Dark Side of the Moon
