Желязков за “Петрохан”: Не може да се подмине нито една от хипотезите

Премиерът в оставка Росен Желязков в момента е в Лиеж, Белгия, където участва в неформалната среща на Европейския съвет.

"Това е подготовка за съвета през март, темата е конкурентноспособност, всъщност зад нея, големият въпрос, който вълнува всеки един европеец е цената на живота, а тя в момента в Европа е жестока, защото тя загуби своята конкурентноспособност в сравнение с Китай ", обясни Желязков.

"През президента стоеше един не лесен избор заради ограничените потенциални кандидати", каза премиерът по повод бъдещия служебен кабинет и избора на Йотова.

“Ако ме питате за Андрей Гюров - той е един възпитан, ерудиран колега, който познавам от три парламента, в които бе председател на ПГ на ПП, а какъв ще е кабинетът ще видим когато научим имената следващата седмица", обясни Желязков.

Трагедията "Петрохан"

Той коментира и случая "Петрохан". "Не може да се подмине нито една от хипотезите. Ако МВР бъде оставено да работи спокойно, ще си свърши работата", каза премиерът.

“Това е голяма национална драма, защото вълнува всички. Но в подобен момент не можем да дадем лесни отговори на сложни въпроси. Жертвите и техните близки имат право на това да се запази честта, достойнството - и дори за тези, които не са сред нас - да важи презумпцията за невиновност. Важното в тази ситуация е да се съберат доказателства за всички релевантни факти и едва тогава да се правят правилните правни квалификации - да се установи има ли вина, кой я носи и какво следва да бъде наказанието”, добави премиерът в оставка.

“Разбирам, че обществото иска бързи отговори и въздаване на справедливост. Непрекъснатият натиск може да доведе до грешки в стремежа да се дадат прибързани отговори. В момента нямаме право политически да налагаме внушения, впечатления или твърдения. Това не би било честно, ако приемаме, че сме правова държава. Не мога да коментирам конкретни аспекти на разследването или неговия ход, тъй като политически не е редно да се намесваме в работата на разследващите органи”, каза още Желязков.