Зарков: От правна гледна точка Желязков може да подпише така харта

Крум Зарков, бивш правен секретар на президента в оставка Румен Радев, коментира присъединяването на страната ни към Съвета за мир. По думите му от юридическа гледна точка премиерът в оставка има право да подпише подобна харта. Следващата стъпа е тя да бъде ратифицирана в Народното събрание.
“От друга страна стои въпросът това дали е редно да се прави от НС, което е изчерпало доверието на гражданите”, добави Зарков и добави, че политиците не разбират, че именно с подобни действия са били свалени от власт.
“Подобни действия от такъв характер и в такъв мащаб вредят на българската държавност, на политиката и на отношенията ни със САЩ. Докато между ЕС и САЩ има неизяснени неща, ние се хвърляме и подписваме такъв акт, не е редно, смята бившият правен секретар в президентството.
Партията на Радев
Пред БНТ Зарков отрече, че ще бъде част от политическия проект на Румен Радев.
“Аз съм част от друга политическа сила, която в момента е в незавидна политическа роля. Няма да скачам в друг вагон при някоя трудност. Безотговорно е от страна на ръководството на партията да отписват БСП. Нито една партия не може да замени 130-годишно социалистическо движение”, на мнение е Зарков.
“Трябва да скъсаме напълно със зависимостите, които превърнаха партията ни в придатък на една мафиотизирана власт. Трябва да си припомним какво ни различава от всички останали партии, а именно социалистическа, коментира той по повод кризата в БСП”, на мнение е правният експерт.
Зарков добави, че може да води битка за председателското място на БСП, но може и да помогне на друг, достоен за поста. "Ако БСП намери пътя си, покаже волята си, извоюва партията си, аз винаги ще бъда част от тях".