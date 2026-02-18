Отпада задължителният „технотест“ при връщане на регистрацията от КАТ

Окончателно е отменен задължителният “технотест” за автомобили, които повече от 12 месеца не са имали сключена застраховка “Гражданска отговорност” и собствениците им искат да възстановят регистрацията им. Решението е на Върховния административен съд (ВАС) от 27 януари тази година, но от тази седмица влезе в сила, след като на 13 февруари бе обнародвано в “Държавен вестник”, съобщава Труд news.

“Технотестът” на превозни средства в България съществува от 60-те години на миналия век

и е много по-обстоен от обикновения годишен технически преглед (ГТП), на който минават автомобили, мотоциклети, камиони и т. н. Обикновено се прави при промяна на конструкцията на автомобила, или на коли, внеси от страни извън ЕС или държави, които не са страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП). Най-чести клиенти на тези тестове са собствениците на автомобили, докарани от САЩ, Канада и др.

Включването на изискването за минаване на “технотест” стана преди около 2 години с текстове в Наредба №I-45 на МВР. Това изискване се превърна в едно допълнително наказание към шофьора, останал без застраховка и чийто автомобил е бил дерегистриран служебно от КАТ. Защото освен да плати нова полица,

той трябваше да наброи и над 330 лева

(168 евро в момента е цената за лек автомобил 4+1 места - б. р.) за “технотест”. А този пълен преглед и изпитание на колата струва три пъти повече от 100-те лева за обикновен ГТП.

Този вид “държавен рекет” засегна най-много притежателите на ретро автомобили, повечето от които или изобщо не ги карат, или ходят с тях само през лятото на изложби. Затова и делото във ВАС бе образувано по жалба на Българската асоциация на клубовете за старинни и класически автомобили и мотоциклети, представлявано от адвокат Петър Славов и собственикът на автомобил П. Т. З. от Димитровград. След като те спечелиха делото, МВР бе осъдено да им плати от бюджета си 490,84 евро разноски на асоциацията и 1 022,58 евро на шофьора П. Т. З.