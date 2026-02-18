Василев: Не знам имената на министрите, ще ги науча на обяд

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев е категоричен, че не знае имената на бъдещите министри в служебния кабинет “Гюров”.

"Не знам какво служебно правителство се задава. Когато Гюров го обяви ще видим състава и ще мога да дам коментар", каза пред БНР Василев и добави, че в най-добрия случай 30% от имената, които циркулират в публичното пространство като потенциални служебни министри се оказват верни.

"Не знам имената. Също като вас ще ги науча на обяд. Предложихме Бойко Рашков. Това е единственото нещо, което сме заявили за този кабинет. Рашков не е член на "Продължаваме промяната", не е бил член на "Продължаваме промяната". С него се запознахме в служебния кабинет на Стефан Янев", обясни Василев.

Депутатът е на мнение, че изминалите протести и българските граждани са свалили правителството, не конкретно ПП-ДБ. “Това показва, че не хората не искат да бъдат управлявани от ГЕРБ и ДПС", коментира Василев и призова на предстоящите избори хората да излязат и да гласуват.

По думите му ГЕРБ и ДПС трябва да паднат под 80 депутати общо, за да може да се избере нов състав на ВСС и съдебна реформа.

Оставката на Назарян

Лидерът на ПП добави, че днес стартира подписка с искането на оставката на председателя на НС Рая Назарян, а причината - отказът ѝ в пленарна зала да влезе Закона за НСО и да бъде премахната охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Случаят “Петрохан”

Василев коментира и наболялата тема “Петрохан”, но смята, че случаят не вреди на ПП.

"Това, което стана ясно е, че случаят е проблемен заради ДАНС и ГДБОП, под ръководството на Калин Стоянов, които са го покровителствали. Две години са знаели и нищо не са направили. Ако е имало някакъв чадър той е от ДАНС, прокуратурата и МВР, които са под контрола на ГЕРБ и ДПС", посочи Василев.

“Това, което МВР вчера пусна като вътрешна комуникация и проверка, която я е правил трябва да бъде уволнен за некомпетентност. Не може сигнал към МВР за информация, да се твърди, че спира проверката. То тогава МВР няма да работи. Имали разследване в МВР, след това загубили папката и разследването затова спряло – ето такива глупости пише вътре. Как са я загубили тази папка? Айде по-сериозно! Това нещо да се ползва политически по такъв гнусен начин”, каза Василев.