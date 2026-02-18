Костадин Костадинов: Логично е служебният кабинет да бъде на ПП-ДБ

"Трудно бих могъл да коментирам хипотези, всякакви имена се разхвърляха в публичното пространство. Няма да е фатално да изчакаме още няколко часа, за да видим какъв ще бъде състава на кабинета", заяви пред БНТ лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод на служебния кабинет.

Днес в 12.00 часа президентът Йотова ще приеме номинираният за служебен министър-председател Андрей Гюров, който трябва да представи структура и състав на служебен кабинет.

По думите му съвсем логично е служебният кабинет да бъде кабинет на ПП-ДБ. "Ние не предпочитаме Гюров, ние избираме между злини. Гюров е различен човек от ГЕРБ и ДПС. И с това предимствата му свършват", каза още лидерът на "Възраждане".

Ако говорим за служебен кабинет той трябва да е равноотдалечен. Но ПП-ДБ ще избързат да вземат властта предварително, смята Костадинов.

"Той би трябвало в тази ситуация, където имаме противопоставяне на две оси, от едната страна ГЕРБ и ДПС, и всички останали би трябвало в този служебен кабинет да се даде възможност и за присъствие на всички останали дори и на представили на граждански организации", каза Костадинов.

За случая "Петрохан": Има много празноти както в работата на МВР, така и в работата на прокуратурата назад във времето

Такъв казус трябва да се разглежда в абсолютно всички нива на държавата и действително трябваше да намери място и във върховете на държавното ръководство, защото действително има очевидно много празноти – както в работата на МВР, така и в работата на прокуратурата назад във времето. Това коментира Костадинов относно случая "Петрохан".

"И е нормално хората да нямат доверие. Друг е въпросът обаче, когато нямаш доверие в никой – дали това помага в разплитането на такива сложни казуси. Когато обществото изпадне в тотален нихилизъм – отричането на всички и на всеки, това е най-доброто поле за появата на всякакви измамници и хора, които много лесно могат да подведат страшно много хора след себе си."

Според думите му при случая „Петрохан“ става дума за политически чадър.

„Ако нямаше сигнали, разбирам да е било проспано. Но тъй като в случая говорим за сигнали, които са подавани и не само че тези сигнали не са били разглеждани подобаващо, но дори и когато е започнала някаква оперативна работа, виждаме, че са се намесели НПО-та, самият кмет на столицата Васил Терзиев се е намесил с лобиране. Една от неправителствените организации, които са в периферията на ПП-ДБ - „Антикорупционният фонд“ също е искал информация и също така да се кажа е лобирал в полза на прекратяване на производствата или разследванията на групировката, или сектата, или каквото е било там в „Петрохан“."

Кой казва, че Калушев е бил сътрудник на ДАНС? – попита риторично Костадинов.

„Ние такова нещо от ДАНС не чухме. Ние живеем в една ситуация, в която никой не вярва на никой и то с основание до някаква степен, защото нашите институции са превзети, държавата ни до голяма степен се е превърнала в придатък на организираната политическа престъпност. Това създава много нечистоплътна среда и поле за всякакви манипулации.“

Лидерът на "Възраждане" призна, че не е чел документите по разследването, предоставени в парламента.

"Не съм чел, защото изпитвам погнуса и отвращение. Ние като парламентарна група бяхме длъжни да се запознаем, наши народни представители са се запознали с това нещо и са ни запознали и нас. Наистина е зловещо това нещо, което се е случило това – убийство и самоубийство. Едно нещо още не е ясно – мотивът – защо се е случило това нещо."

Костадинов коментира и законопроекта, който от "Възраждане" внесоха в парламента, предвиждащ забрана неправителствени организации да носят имена, имитиращи държавни институции. Причината е, че НПО-то на "Петрохан" е носило заблуждаващото име "Национална агенция за контрол на защитените територии". Има десетки такива организации.

"Много просто какво ще стане с тях - сменят си името. Те имат избор – ако не си сменят името, ще бъдат дерегистрирани."