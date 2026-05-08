Липсата на финансова рамка се превръща в политически риск

Новото правителство влиза във властта не просто без политически комфорт, а и без най-важния инструмент за управление - приет държавен бюджет.

Това означава, че още в първите си дни кабинетът ще трябва да балансира между очакванията на обществото и реалните ограничения на държавната хазна.

Икономическата картина изглежда противоречива. На пръв поглед България запазва финансова стабилност - с нисък дълг и сравнително устойчив банков сектор.

Зад тези показатели обаче стоят натрупани проблеми: растящи цени, свито потребление, натиск върху бизнеса, увеличаващи се социални разходи и забавени инвестиции.

Липсата на бюджет вече не е просто административен проблем. Тя се превръща в политически риск.

Новата власт ще трябва бързо да отговори на няколко тежки въпроса - откъде ще дойдат парите, ще има ли нов дълг, ще бъдат ли орязвани разходи и колко дълго обществото ще приема политика на обещания без видим резултат.

Темата беше коментирана в студиото на "Директно" пред Bulgaria ON AIR от икономическия журналист от Mediapool.bg Цветелина Соколова.