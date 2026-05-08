Русия прие предложението на Тръмп за тридневно примирие с Украйна

Русия се съгласи с инициативата на американския президент Доналд Тръмп за примирие с Украйна от 9 до 11 май и за размяна на военнопленници с Киев във формат "хиляда за хиляда" през този период. Това заяви съветникът на руския президент по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от TAСС.

"По указания на президента на Руската федерация Владимир Путин потвърждавам приемливостта за руската страна на предложението, направено преди малко от американския президент Доналд Тръмп за примирие за размяната на военнопленници между Русия и Украйна", каза Ушаков пред журналисти.

Той уточни, че договореността е постигната в телефонни разговори между Русия и САЩ, както и между представители на Вашингтон и Киев.

По-рано днес Тръмп обяви в своята социална мрежа, че е договорил тридневно примирие между Русия и Украйна от 9 до 11 май, по време на което двете страни ще извършат и размяна на пленници.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди както тридневното примирие във войната с Русия, така и размяната на военнопленници.