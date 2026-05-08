IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Русия прие предложението на Тръмп за тридневно примирие с Украйна

Москва и Киев ще разменят военнопленници във формат "хиляда за хиляда"

08.05.2026 | 23:52 ч. 8
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Русия се съгласи с инициативата на американския президент Доналд Тръмп за примирие с Украйна от 9 до 11 май и за размяна на военнопленници с Киев във формат "хиляда за хиляда" през този период. Това заяви съветникът на руския президент по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от TAСС.

"По указания на президента на Руската федерация Владимир Путин потвърждавам приемливостта за руската страна на предложението, направено преди малко от американския президент Доналд Тръмп за примирие за размяната на военнопленници между Русия и Украйна", каза Ушаков пред журналисти.

Свързани статии

Той уточни, че договореността е постигната в телефонни разговори между Русия и САЩ, както и между представители на Вашингтон и Киев.

По-рано днес Тръмп обяви в своята социална мрежа, че е договорил тридневно примирие между Русия и Украйна от 9 до 11 май, по време на което двете страни ще извършат и размяна на пленници.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди както тридневното примирие във войната с Русия, така и размяната на военнопленници.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

доналд тръмп владимир путин сащ украйна русия
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem