Турция ще достигне Луната през 2027 г. със собствен ракетен двигател

Министърът на индустрията и технологиите на Турция Мехмет Фатих Каджър заяви, че през 2027 г. Турция ще достигне Луната, използвайки ракетен двигател, разработен от собствената ѝ индустрия, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

„Целта ни е да превърнем възможностите, които сме натрупали в сателитните технологии, в лост за постигане на целите на Турция в открития космос през предстоящия период“, каза Каджър по време на Международното изложение за отбрана, авиация и космос SAHA 2026, което се провежда в момента в Истанбул.

„Турция ще достигне Луната през 2027 г., като ще изстреля свои собствен хибриден ракетен двигател и ще стане първата страна, която използва тази технология в открития космос“, заяви още Каджър, като подчерта, че проектът не само ще направи Турция една от малкото страни, достигнали Луната, но също така ще й помогне да разработи космически апарати, способни на орбитален трансфер на спътници.

Каджър също така подчерта, че независимият достъп до космоса е един от основните приоритети на космическата програма на Турция.

(БТА)