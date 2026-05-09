IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Турция ще достигне Луната през 2027 г. със собствен ракетен двигател

Независимият достъп до космоса е един от основните приоритети на космическата програма на Турция

09.05.2026 | 00:05 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Министърът на индустрията и технологиите на Турция Мехмет Фатих Каджър заяви, че през 2027 г. Турция ще достигне Луната, използвайки ракетен двигател, разработен от собствената ѝ индустрия, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“. 

„Целта ни е да превърнем възможностите, които сме натрупали в сателитните технологии, в лост за постигане на целите на Турция в открития космос през предстоящия период“, каза Каджър по време на Международното изложение за отбрана, авиация и космос SAHA 2026, което се провежда в момента в Истанбул. 

„Турция ще достигне Луната през 2027 г., като ще изстреля свои собствен хибриден ракетен двигател и ще стане първата страна, която използва тази технология в открития космос“, заяви още Каджър, като подчерта, че проектът не само ще направи Турция една от малкото страни, достигнали Луната, но също така ще й помогне да разработи космически апарати, способни на орбитален трансфер на спътници.

Каджър също така подчерта, че независимият достъп до космоса е един от основните приоритети на космическата програма на Турция. 
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Турция Луната собствен ракетен двигател
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem